الهلال يفكر في التعاقد مع هوجو لوريس

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كشفت تقارير صحفية فرنسية عن اهتمام نادي الهلال بالتعاقد مع الحارس الفرنسي هوجو لوريس حارس مرمى نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي.
وقال راديو RMC الفرنسي إن الهلال قدم عرضًا رسميًا لضم الحارس الفرنسي صاحب الـ 37 عامًا ليكون أساسيًا على حساب عبدالله المعيوف في الموسم الجديد.
وفي وقت سابق كان لوريس رُشح من أجل الانضمام إلى النادي الأهلي قبل تعاقد الراقي مع السنغالي إدوارد ميندي حارس مرمى تشيلسي الإنجليزي السابق.
ورفضت جماهير الأهلي قدوم لوريس وذلك بسبب تراجع مستواه مع نادي توتنهام في آخر مباريات الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، كما فضلت فئات عريضة من جماهير الأهلي عدم التعاقد مع لوريس المتوج بكأس العالم عام 2018 مع المنتخب الفرنسي.
يذكر أن لوريس كان اعتزل دوليًا وذلك بعد خسارة المنتخب الفرنسي لنهائي كأس العالم 2022 أمام المنتخب الأرجنتيني بركلات الجزاء الترجيحية.