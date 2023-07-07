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الهلال يفكر في ضم ماورو إيكاردي

الجمعة ٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٠ صباحاً
الهلال يفكر في ضم ماورو إيكاردي
المواطن - فريق التحرير

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يفكر المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ الهلال، في التعاقد مع اللاعب الأرجنتيني ماورو إيكاردي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويرغب جيسوس في ضم النجم الأرجنتيني صاحب الـ 30 عامًا، وذلك بسبب معرفة المدرب البرتغالي به حينما كان الثنائي معًا في الدوري التركي الموسم الماضي، حيث كان جيسوس مدربًا لفريق فنربخشة، بينما كان إيكاردي لاعبًا في نادي جلطة سراي على سبيل الإعارة من باريس سان جيرمان.

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سبب صعوبة إتمام صفقة ماورو إيكاردي 

وربما تكمن صعوبة إتمام الصفقة، في أن اللاعب الأرجنتيني متمسك بالبقاء في أوروبا خلال الفترة المقبلة.

ماورو إيكاردي

وفي وقت سابق، أكد الصحافي بشبكة “سكاي سبورت”، الإيطالي رودي جاليتي، أن إيكاردي اقترب من الانضمام إلى دوري روشن السعودي، مشددًا على أن الشباب والتعاون دخلا في مفاوضات مع اللاعب ونادي باريس سان جيرمان.

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