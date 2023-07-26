الهلال يقترب من ضم ماركو فيراتي

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اقترب نادي الهلال من التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، الإيطالي ماركو فيراتي؛ لتدعيم صفوفه قبل بداية الموسم.
وأكد خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، أن ماركو فيراتي على أعتاب الانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مشددًا على أن الصفقة في مراحل متقدمة.
وأضاف فابريزيو رومانو عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”، مساء اليوم الأربعاء: “الهلال يقترب الآن من الاتفاق مع إدارة نادي باريس سان جيرمان بشأن التوقيع مع ماركو فيراتي”.
وأشار الخبير في انتقالات اللاعبين بأوروبا، إلى أن نادي الهلال قدم عرضًا لماركو فيراتي، من أجل الانضمام إلى صفوفه لمدة 3 مواسم حتى عام 2026، على أن يتم إعداد ومراجعة كافة مستندات الصفقة قريبًا.
ونجح نادي الهلال في التعاقد مع أكثر من صفقة عالمية، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم هذا الصيف، حيث ضم مدافع تشيلسي ومنتخب السنغال، كاليدو كوليبالي، ونجم ولفرهامبتون، البرتغالي روبن نيفيز.
كما تعاقد الهلال مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي لاتسيو، الصربي سيرجي سافيتش، قبل أن يعلن اليوم عن انضمام البرازيلي مالكوم إلى صفوفه، قادمًا من زينيت بطرسبورغ الروسي لمدة 4 سنوات.