الهلال يمطر شباك لاندسكرون بسداسية

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نجح الفريق الكروي الأول بنادي الهلال في تحقيق فوز كبير على نادي لاندسكرون النمساوي بسداسية دون رد في أول لقاء ودي لأزرق الرياض في معسكره المقام في النمسا استعدادًا للموسم الجديد.
وكان الشوط الأول من المباراة، انتهى بتقدم أزرق الرياض بهدف دون رد سجله اللاعب صالح الشهري.
وفي الشوط الثاني، أحرز أزرق الرياض 5 أهداف عبر كل من ” عبدالله الحمدان هدفين، هدفًا لكل من سالم الدوسري ومحمد القحطاني وعبدالله رديف”.
وعلى الرغم من انتقاد جماهير أزرق الرياض لكل من صالح الشهري والحمدان في الموسم الماضي، لكن المدرب البرتغالي جورجي جيسوس جدد فيهما الثقة في المباراة حيث سجل الشهري الهدف الأول لـ الهلال وسجل عبدالله الحمدان الهدفين الثاني والثالث.
وبعد مباراة لاندسكرون النمساوي، سيواجه أزرق الرياض فريق جوريكا البلغاري يوم 10 يوليو، ثم يواجه فريق ولفسبرجر النمساوي يوم 14 يوليو، ثم يواجه فريق دينامو كييف الأوكراني يوم 19 يوليو، ثم يواجه الكويت الكويتي يوم 23 يوليو.