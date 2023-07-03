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الهلال يمنح برناردو سيلفا 930 ألف يورو أسبوعيًّا

الإثنين ٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٨ صباحاً
الهلال يمنح برناردو سيلفا 930 ألف يورو أسبوعيًّا
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير صحفية أن نادي الهلال عرض على البرتغالي برناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي الإنجليزي راتبًا أسبوعيًّا خرافيًّا لإغرائه بالانتقال إلى أزرق الرياض.

وكشفت شبكة Foot Mercato الفرنسية أن الهلال لا يمانع تقديم 930 ألف يورو في الأسبوع، بينما يتقاضى اللاعب في مانشستر سيتي حاليًّا راتبًا أسبوعيًّا قدره 175 ألف يورو.

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عرض ضخم لـ برناردو سيلفا

وفي وقت سابق، وأكد موقع 90min العالمي، أن برناردو سيلفا تلقى عرضًا ضخمًا من أجل الانضمام إلى صفوف الهلال هذا الصيف، والالتحاق بالثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونجولو كانتي الذين انضموا مؤخرًا لدوري روشن السعودي.

وأشار إلى أن سيلفا صاحب الـ28 عامًا، أبدى رغبته في الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي هذا الصيف، ويبحث عن تحدٍّ جديد، بعدما نجح في الفوز بجميع البطولات المتاحة، بعد الثلاثية التاريخية بالموسم الماضي.

 

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