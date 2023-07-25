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باريس سان جيرمان يفكر في بيعه

الهلال ينافس 6 أندية لضم كيليان مبابي

الثلاثاء ٢٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٢ مساءً
الهلال ينافس 6 أندية لضم كيليان مبابي
المواطن - محمد سمعه

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كشفت تقارير صحفية أن نادي الهلال سوف يناس 6 أندية راغبة في التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكان مبابي دخل في أزمة مع إدارة باريس سان جيرمان دفعتهم للتفكير في بيعه في صيف العام الحالي والاستفادة منه ماليًا بدلًا من رحيله بالمجان في صيف العام المقبل.

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وقالت شبكة Sky Sports إن الهلال سينافس أندية ” توتنهام الإنجليزي، تشيلسي الإنجليزي، مانشستر يونايتد الإنجليزي، إنتر ميلان الإيطالي، برشلونة الإسباني، ريال مدريد الإسباني” لضم مبابي.

تفاصيل أزمة كيليان مبابي مع باريس

وكانت الأزمة بين باريس سان جيرمان وكيليان مبابي، بدأت حينما أجرى اللاعب الفرنسي مقابلة صحافية، وأكد خلالها أن وجوده في الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان لا يُساعده كثيرًا في إبراز أدائه، وشدد على أنه لا يقبل سوى بتحقيق الفوز.

PSG - JUVENTUS - كيليان مبابي

كما أكد على أن ما حققه سان جيرمان في بطولة دوري أبطال أوروبا يُعد الحد الأقصى له، وشدد على أنه لا يُريد أن يكون في فريق يكتفي فقط بالمشاركة، فهو يسعى لحصد اللقب.

وكشفت صحيفة L ‘ equipe الفرنسية أن الريال حرك أحد وكلاء اللاعبين لقيادة المفاوضات مع الفريق الفرنسي لضم كيليان مبابي.

كذلك قالت صحيفة La Gazzetta Dello Sport الإيطالية: إن الريال سيتقدم بعرض رسمي لضم مبابي مقابل 180 مليون يورو.

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