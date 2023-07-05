الهلال ينتظر حسم 3 صفقات عالمية

تواصل إدارة نادي الهلال، محاولاتها لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ليرتبط اسمها بأكثر من نجم عالمي.

الهلال ينتظر رد اللاعبين

وأكد الصحافي بشبكة “سكاي سبورت”، رودي جاليتي أن الهلال أرسل عروضًا رسمية لـ3 نجوم، وهم؛ نجم لاتسيو، الصربي سيرجي سافيتش، نجم آرسنال، الغاني توماس بارتي، ونجم باريس سان جيرمان، الإيطالي ماركو فيراتي.

وأشار الإيطالي رودي جاليتي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الأربعاء، إلى أن الزعيم لازال ينتظر الرد النهائي لكل من اللاعبين، مشددًا على أن الأندية موافقة على رحيلهم في حالة وجود عرض مناسب.

ويحظى توماس بارتي باهتمام أكثر من ناد سعودي، بجانب يوفنتوس الإيطالي، فيما تُشير التقارير إلى أن الهلال يُنافس الأهلي على التعاقد مع ماركو فيراتي في الميركاتو الصيفي الحالي، وسط أنباء عن تلقيه عرضًا من روما.

وتؤكد التقارير أن الزعيم بات قريبًا من حسم صفقة سافيتش، ليكون بديلًا للاعبه الكولومبي جوستافو كويلار، الذي أعلن بالأمس رحيله رسميًا، حيث انتقل إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب.

الاستعداد للموسم الجديد

على الجانب الآخر، بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الاستعداد لمنافسات الموسم الرياضي الجديد، وسافر مؤخرًا إلى النمسا لخوض معسكر إعدادي هناك يتخلله عدد من المباريات الودية.