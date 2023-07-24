الهلال يهزم الكويت الكويتي وديًّا برباعية

حقق الفريق الكروي الأول بنادي الهلال فوزًا كبيرًا على الكويت الكويتي بنتيجة 4/ 2 وديًّا، وذلك خلال المباراة التي أُقيمت على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

وتقدم الصربي سيرجي سافيتش بالهدف الأول لأزرق الرياض في الدقيقة الأولى ثم تعادل التونسي طه ياسين الخنيسي لفريق الكويت الكويتي في الدقيقة الخامسة.

ونجح بعدها فريق الهلال في إحراز الهدف الثاني عبر سالم الدوسري في الدقيقة التاسعة.

ثم أضاف البرازيلي ميشايل الهدف الثالث لـ أزرق الرياض ثم قلص فريق الكويت الفارق بإحرازه الهدف الثاني.

وسجل نيفيز الهدف الرابع من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 52 من ركلة جزاء.

وفاز أزرق الرياض بنتيجة 4/ 2.