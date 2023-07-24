Icon

10 مسارات للملتقى العلمي الصيفي للطلاب في الطائف Icon لحظة انهيار جسر في اليونان وسقوط قتلى Icon هاري كين يستقر على الانتقال لـ بايرن ميونخ Icon ترامب: انضمام أوكرانيا للناتو ضرب من الجنون Icon عدد من مروجي المخدرات بالسعودية في قبضة رجال المكافحة Icon الهند توقف البحث عن ناجين جراء الانهيار الأرضي Icon لقطات لـ ترحيب الجماهير بالصفقات الجديدة وجيسوس في لقاء الهلال والكويت الكويتي Icon نظام الوساطة العقارية الجديد يلغي العشوائية في التعاملات Icon الاستعانة بالفيلة لإجراء الانتخابات في كمبوديا Icon كل عقد غايته التستر التجاري باطل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
في مباراة أُقيمت في ملعب الملك فهد

الهلال يهزم الكويت الكويتي وديًّا برباعية

الإثنين ٢٤ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٩ صباحاً
الهلال يهزم الكويت الكويتي وديًّا برباعية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حقق الفريق الكروي الأول بنادي الهلال فوزًا كبيرًا على الكويت الكويتي بنتيجة 4/ 2 وديًّا، وذلك خلال المباراة التي أُقيمت على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

وتقدم الصربي سيرجي سافيتش بالهدف الأول لأزرق الرياض في الدقيقة الأولى ثم تعادل التونسي طه ياسين الخنيسي لفريق الكويت الكويتي في الدقيقة الخامسة.

قد يهمّك أيضاً
عبدالعزيز بن سلمان: لا أجد أمرًا أخلاقيًّا أكثر من تأمين الطاقة لمليار شخص

عبدالعزيز بن سلمان: لا أجد أمرًا أخلاقيًّا أكثر من تأمين الطاقة لمليار...

الأحساء الأعلى حرارة اليوم بـ 49 مئوية وأبها الأدنى

الأحساء الأعلى حرارة اليوم بـ 49 مئوية وأبها الأدنى

ونجح بعدها فريق الهلال في إحراز الهدف الثاني عبر سالم الدوسري في الدقيقة التاسعة.

ثم أضاف البرازيلي ميشايل الهدف الثالث لـ أزرق الرياض ثم قلص فريق الكويت الفارق بإحرازه الهدف الثاني.

وسجل نيفيز الهدف الرابع من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 52 من ركلة جزاء.

وفاز أزرق الرياض بنتيجة 4/ 2.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

استخراج حلقة معدنية من صدر مريض سبعيني بتخصصي بريدة
السعودية اليوم

استخراج حلقة معدنية من صدر مريض سبعيني...

السعودية اليوم
6 أشخاص أشعلوا النار في السودة بقبضة الأمن البيئي
السعودية اليوم

6 أشخاص أشعلوا النار في السودة بقبضة...

السعودية اليوم
إقبال كبير على المتنزهات والمواقع السياحية بالباحة
السعودية اليوم

إقبال كبير على المتنزهات والمواقع السياحية بالباحة

السعودية اليوم
مانشستر يونايتد يُهدد باريس سان جيرمان بخطف بديل مبابي
الرياضة

مانشستر يونايتد يُهدد باريس سان جيرمان بخطف...

الرياضة
ضبط 4 مواطنين لترويج المخدرات في القصيم وحائل
أخبار أمنية

ضبط 4 مواطنين لترويج المخدرات في القصيم...

أخبار أمنية
ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 24 بـ 238.36 ريال
السوق

ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 24 بـ...

السوق
جهود المرور لخدمة ضيوف الرحمن في مكة والمشاعر المقدسة
السعودية اليوم

جهود المرور لخدمة ضيوف الرحمن في مكة...

السعودية اليوم
مليونير صيني يرسب 27 مرة في امتحان الدخول للجامعة
العالم

مليونير صيني يرسب 27 مرة في امتحان...

العالم