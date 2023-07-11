الهلال يهزم جوريكا السلوفيني وديًا بثنائية

حقق الفريق الكروي الأول بنادي الهلال فوزًا بثنائية دون رد على حساب فريق جوريكا السلوفيني وديًا.

مسجلا الهدفين

وسجل لأزرق الرياض كل من محمد الخيبري وعبدالله رديف في الدقيقتين الـ 43 و الـ 85.

وشهدت المباراة، مشاركة البرتغالي روبن نيفيز لأول مرة مع أزرق الرياض بعد انتقاله إلى الفريق قادمًا من فريق وولفرهامبتون الإنجليزي.

تشكيل الهلال

وجاء تشكيل أزرق الرياض مكونًا من: ” محمد العويس، محمد البريك، علي آل بليهي، محمد الخيبري، ناصر الدوسري، محمد كنو، أندري كاريلو، سالم الدوسري، ميشايل ديلجادو، عبد الله الحمدان، صالح الشهري”.