الهلال يهزم جوريكا السلوفيني وديًا بثنائية

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حقق الفريق الكروي الأول بنادي الهلال فوزًا بثنائية دون رد على حساب فريق جوريكا السلوفيني وديًا.
وسجل لأزرق الرياض كل من محمد الخيبري وعبدالله رديف في الدقيقتين الـ 43 و الـ 85.
وشهدت المباراة، مشاركة البرتغالي روبن نيفيز لأول مرة مع أزرق الرياض بعد انتقاله إلى الفريق قادمًا من فريق وولفرهامبتون الإنجليزي.
وجاء تشكيل أزرق الرياض مكونًا من: ” محمد العويس، محمد البريك، علي آل بليهي، محمد الخيبري، ناصر الدوسري، محمد كنو، أندري كاريلو، سالم الدوسري، ميشايل ديلجادو، عبد الله الحمدان، صالح الشهري”.