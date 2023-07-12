الهلال يُحدد صفقة بديلة لـ لوكاكو

تعمل إدارة نادي الهلال على حسم صفقة أخرى، بعد تعثر التعاقد مع مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، البلجيكي روميلو لوكاكو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الهلال يفاوض ميتروفيتش

وأكد خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، أن نادي الهلال قدم عرضًا رسميًا لألكسندر ميتروفيتش، مشددًا على أن فولهام الإنجليزي لا ينوي الموافقة على عرض الأزرق، والذي يُقدر بـ30 مليون يورو.

وأوضح فابريزيو رومانو عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”، أن ميتروفيتش من أبرز اللاعبين الذين يسعى الهلال لضمهم، بعد فشل صفقة انتقال لوكاكو، مؤكدًا أنه سيتم إجراء المزيد من المحادثات بعد الإعلان عن صفقة ميلينكوفيتش سافيتش.

وتُشير كافة التقارير إلى انتقال سافيتش صاحب الـ28 عامًا، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال هذا الصيف، حيث سيوقع لمدة 4 مواسم، وتترقب الجماهير الإعلان الرسمي عن الصفقة.

ضياع صفقة لوكاكو

ودخل نادي الهلال خلال الفترة الماضية في مفاوضات مع لوكاكو، من أجل الحصول على خدماته هذا الصيف، إلا أنه كان يُفضل الانتقال بشكل نهائي إلى صفوف إنتر ميلان، الذي لعب في صفوفه معارًا بالموسم الماضي.

وأشارت تقارير إلى أن نادي إنتر ميلان انسحب من صفقة لوكاكو، بسبب مطالب تشيلسي المالية، لتُخيم حالة من الغموض على مصيره في الموسم الرياضي الجديد.