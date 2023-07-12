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الهلال يُحدد صفقة بديلة لـ لوكاكو

الأربعاء ١٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٥ مساءً
الهلال يُحدد صفقة بديلة لـ لوكاكو
المواطن - فريق التحرير

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تعمل إدارة نادي الهلال على حسم صفقة أخرى، بعد تعثر التعاقد مع مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، البلجيكي روميلو لوكاكو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الهلال يفاوض ميتروفيتش

وأكد خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، أن نادي الهلال قدم عرضًا رسميًا لألكسندر ميتروفيتش، مشددًا على أن فولهام الإنجليزي لا ينوي الموافقة على عرض الأزرق، والذي يُقدر بـ30 مليون يورو.

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ميتروفيتش
ميتروفيتش – المصدر @FabrizioRomano

وأوضح فابريزيو رومانو عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”، أن ميتروفيتش من أبرز اللاعبين الذين يسعى الهلال لضمهم، بعد فشل صفقة انتقال لوكاكو، مؤكدًا أنه سيتم إجراء المزيد من المحادثات بعد الإعلان عن صفقة ميلينكوفيتش سافيتش.

وتُشير كافة التقارير إلى انتقال سافيتش صاحب الـ28 عامًا، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال هذا الصيف، حيث سيوقع لمدة 4 مواسم، وتترقب الجماهير الإعلان الرسمي عن الصفقة.

سافيتش
سافيتش – المصدر @FabrizioRomano

ضياع صفقة لوكاكو

ودخل نادي الهلال خلال الفترة الماضية في مفاوضات مع لوكاكو، من أجل الحصول على خدماته هذا الصيف، إلا أنه كان يُفضل الانتقال بشكل نهائي إلى صفوف إنتر ميلان، الذي لعب في صفوفه معارًا بالموسم الماضي.

وأشارت تقارير إلى أن نادي إنتر ميلان انسحب من صفقة لوكاكو، بسبب مطالب تشيلسي المالية، لتُخيم حالة من الغموض على مصيره في الموسم الرياضي الجديد.

لوكاكو
المهاجم البلجيكي – المصدر @Inter_en

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