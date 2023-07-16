الهلال يُفضل ميتروفيتش على لوكاكو

تعمل إدارة نادي الهلال على ضم مهاجم عالمي هذا الصيف، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي الجديد، ليرتبط اسمها بأكثر من لاعب.

الهلال يسعى لحسم صفقة المهاجم

وأكد الصحافي بشبكة “سكاي سبورت”، الإيطالي رودي جاليتي أن لوكاكو لم يحدد مستقبله، بعد قرار إنتر ميلان بالانسحاب من الصفقة، مشددًا في الوقت ذاته على أن عرض الهلال لازال ساريًا حتى الآن، كما يحظى باهتمام يوفنتوس

وأشار رودي جاليتي عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”، إلى أن أولوية مسؤولي نادي الهلال حاليًا، التعاقد مع مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي فولهام، الصربي ألكسندر ميتروفيتش، حيث يفضلون التعاقد معه بدلًا من لوكاكو.

وأوضحت تقارير مؤخرًا أن الأزرق قدم عرضًا رسميًا لضم ألكسندر ميتروفيتش صاحب الـ28 عامًا، وسط توقعات برفض مسؤولي فولهام الإنجليزي للعرض الذي يُقدر بـ30 مليون يورو.

وكان الأزرق قد دخل في مفاوضات مع لوكاكو، لضمه هذا الصيف، إلا أنه كان يُفضل الانتقال بشكل نهائي إلى صفوف إنتر ميلان، ولكن الأخير انسحب بسبب مطالب تشيلسي، لتُخيم حالة من الغموض على مستقبله.

الاستعداد في النمسا

على الجانب الآخر، يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال معسكرًا خارجيًا في النمسا حاليًا، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد، وظهر بشكل مميز خلاله بقيادة مدربه البرتغالي خورخي جيسوس.