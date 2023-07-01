Icon

رسالة عاجلة من مبابي بسبب احتجاجات فرنسا Icon الإنتر يوافق على عرض النصر الأخير لضم بروزوفيتش Icon أحمد الشمراني يُثير الجدل بتغريدة غامضة Icon حرب شوارع في فرنسا وماكرون يلغي زيارته لألمانيا Icon الجوازات: 10 ثوانِ لإنهاء إجراءات مغادرة الحجاج السعودية Icon الأمن العام يواصل ضرباته لمهربي ومروجي المخدرات Icon الهلال يُنهي المرحلة الأولى من الاستعدادات Icon 5 فرق بدوري روشن تنتظر حسم ملف المدرب Icon الحجاج يغادرون مكة المكرمة بعد إتمام مناسك الحج Icon السعودية الأولى عالميًا في مؤشر الاستراتيجية الحكومية للذكاء الاصطناعي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
قبل خوض معسكر النمسا

الهلال يُنهي المرحلة الأولى من الاستعدادات

السبت ١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥١ مساءً
الهلال يُنهي المرحلة الأولى من الاستعدادات
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مساء اليوم السبت، المرحلة الأولى من التحضيرات قبل السفر إلى النمسا، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

الهلال يواصل الاستعداد

وخاض الفريق الأول لكرة القدم حصة تدريبية في مقر النادي اليوم، بدأت بتدريبات لياقية وبدنية باستخدام الكرة، قبل أن يُطلق الجهاز الفني عددًا من التدريبات التكنيكية المتنوعة.

قد يهمّك أيضاً
رقم قياسي جديد لـ ميناء الملك عبدالعزيز في مناولة الحاويات النمطية

رقم قياسي جديد لـ ميناء الملك عبدالعزيز في مناولة الحاويات النمطية

أسعار الأضاحي تبدأ من 1000 ريال في محافظة حقل

أسعار الأضاحي تبدأ من 1000 ريال في محافظة حقل

الهلال
جانب من المران – المصدر @Alhilal_FC

واختتم الجهاز الفني بقيادة عبداللطيف الحسيني الذي يتولى مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مؤقتًا، مران اليوم بمناورة فنية على جزء من الملعب.

ومن المقرر أن تُغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم إلى النمسا، ظهر يوم غد الأحد، استعدادًا لخوض المعسكر الإعدادي؛ تحضيرًا لمنافسات الموسم الجديد.

الهلال
جانب من المران – المصدر @Alhilal_FC

الاستعداد للموسم الجديد

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم معسكرًا في النمسا لمدة 25 يومًا، ويتضمن خوضه العديد من المباريات الودية، قبل العودة إلى الرياض، والاستعداد للموسم الجديد الذي سيبدأه بالمشاركة في كأس الملك سلمان للأندية العربية.

وتنطلق منافسات بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، يوم 27 يوليو الجاري، ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في المجموعة الثانية التي تضم كلًا من؛ الوداد المغربي، السد القطري وأهلي طرابلس الليبي.

الهلال
لاعبو الأزرق – المصدر spl

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سيرجيو راموس يقترب من دوري روشن
آخر الاخبار

سيرجيو راموس يقترب من دوري روشن

آخر الاخبار
عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على الطائف
السعودية اليوم

عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على الطائف

السعودية اليوم
ثعبان ضخم يقتحم موقفًا للسيارات بالنمسا
غرائب

ثعبان ضخم يقتحم موقفًا للسيارات بالنمسا

غرائب
تنمية وإعمار اليمن يطلق حزمة مشاريع تنموية في حضرموت بـ 1.2 مليار ريال
السعودية اليوم

تنمية وإعمار اليمن يطلق حزمة مشاريع تنموية...

السعودية اليوم
النفط يرتفع مع صعود أسعار الحبوب
السوق

النفط يرتفع مع صعود أسعار الحبوب

السوق
المركز الوطني للأرصاد: رياح وأتربة مثارة على ينبع والرايس
السعودية اليوم

المركز الوطني للأرصاد: رياح وأتربة مثارة على...

السعودية اليوم
ولاء للتأمين تحقق 26.8 مليون ريال أرباحاً
السوق

ولاء للتأمين تحقق 26.8 مليون ريال أرباحاً

السوق
مقتل شخصين وإجلاء الآلاف جراء فيضان تشيلي
العالم

مقتل شخصين وإجلاء الآلاف جراء فيضان تشيلي

العالم