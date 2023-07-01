الهلال يُنهي المرحلة الأولى من الاستعدادات

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مساء اليوم السبت، المرحلة الأولى من التحضيرات قبل السفر إلى النمسا، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

الهلال يواصل الاستعداد

وخاض الفريق الأول لكرة القدم حصة تدريبية في مقر النادي اليوم، بدأت بتدريبات لياقية وبدنية باستخدام الكرة، قبل أن يُطلق الجهاز الفني عددًا من التدريبات التكنيكية المتنوعة.

واختتم الجهاز الفني بقيادة عبداللطيف الحسيني الذي يتولى مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مؤقتًا، مران اليوم بمناورة فنية على جزء من الملعب.

ومن المقرر أن تُغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم إلى النمسا، ظهر يوم غد الأحد، استعدادًا لخوض المعسكر الإعدادي؛ تحضيرًا لمنافسات الموسم الجديد.

الاستعداد للموسم الجديد

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم معسكرًا في النمسا لمدة 25 يومًا، ويتضمن خوضه العديد من المباريات الودية، قبل العودة إلى الرياض، والاستعداد للموسم الجديد الذي سيبدأه بالمشاركة في كأس الملك سلمان للأندية العربية.

وتنطلق منافسات بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، يوم 27 يوليو الجاري، ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في المجموعة الثانية التي تضم كلًا من؛ الوداد المغربي، السد القطري وأهلي طرابلس الليبي.