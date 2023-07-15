الهند تستبدل الروبية مكان الدولار في معاملاتها التجارية

وقعت الهند اتفاقية مع الإمارات تسمح لها بتسوية المعاملات التجارية بالروبية بدلًا من الدولار، مما يعزز جهود الهند لخفض تكاليف المعاملات عبر الاستغناء عن التحويلات بالعملة الأمريكية.

المعاملات التجارية بين الهند والإمارات

وخلال زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى الإمارات، اليوم السبت، اتفق البلدان أيضًا على إنشاء رابط للدفع الفوري لتسهيل تحويل الأموال عبر الحدود.

وذكر بيان صادر عن بنك الاحتياطي الهندي، اليوم السبت، أن الاتفاقيتين ستتيحان معاملات ومدفوعات سلسة عبر الحدود، وتعززان المزيد من التعاون الاقتصادي.

استبدال الروبية مكان الدولار

وتدفع الهند حاليًا مقابل النفط الإماراتي بالدولار. والهند هي ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم وأعلن البنك المركزي الهندي العام الماضي إطار عمل لتسوية التجارة العالمية بالروبية.

وبلغ حجم التجارة الثنائية بين الهند والإمارات 84.5 مليار دولار في السنة المالية من أبريل/ نيسان 2022 إلى مارس/ آذار 2023.

عمليات التسوية بالروبية

ونقلت رويترز أمس الجمعة عن مسؤول مطلع على التفاصيل القول إن الهند قد تنفذ أولى عمليات التسوية بالروبية مقابل النفط الإماراتي مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك).

وقال بنك الاحتياطي الهندي إن البنكين المركزيين اتفقا على ربط واجهة المدفوعات الموحدة (يو.بي.آي) الهندية بمنصة المدفوعات الفورية (آي.بي.بي) الإماراتية. وعادة ما تعمل مثل هذه الترتيبات، وهي اتجاه متزايد في آسيا، على خفض تكلفة التسوية.

زيارة رئيس الحكومة الهندية لأبوظبي

ووصل مودي إلى أبوظبي، اليوم السبت، في زيارة ليوم واحد، والتقى مع الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، السبت، رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الإمارات، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة

وبحث الجانبان “تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين”، وشهدا “تبادل مذكرات تفاهم بشأن اتفاق البلدين على التبادل التجاري بالعملتين المحليتين (الدرهم والروبية)، والذي يمثل دفعة قوية لحركة التجارة بين البلدين”، إضافة إلى “تبادل مذكرات تفاهم بشأن روابط أنظمة الدفع السريع والبطاقات وأنظمة الرسائل وإنشاء المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي- أبوظبي”، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية.

ونقلت الوكالة عن الشيخ محمد بن زايد قوله: “الهند من القوى المؤثرة في القضايا الدولية وشريك مهم في معالجتها، ولذلك نتطلع إلى مشاركة فاعلة من قبلها في (COP28)، وهناك تعاون بناء بين البلدين في مجال العمل المناخي”.