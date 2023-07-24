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أدى إلى مقتل 27 شخصًا على الأقل

الهند توقف البحث عن ناجين جراء الانهيار الأرضي

الإثنين ٢٤ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٠ صباحاً
الهند توقف البحث عن ناجين جراء الانهيار الأرضي
المواطن - فريق التحرير

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ذكر مسؤول أن فرق الإنقاذ الهندية توقفت عن البحث عن ناجين من انهيار أرضي تعرضت له قرية في ولاية مهاراشترا غرب البلاد يوم الخميس، وأدى إلى مقتل 27 شخصًا على الأقل.

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وأضاف إس بي سينغ المسؤول بالهيئة الوطنية الهندية لمواجهة الكوارث لرويترز يوم الأحد إنهم “توقفوا وألغوا” العملية، مضيفًا أن أكثر من 50 شخصًا ما زالوا في عداد المفقودين.

وضرب الانهيار الأرضي قرية إيرشالوادي الجبلية النائية التي تبعد حوالي 60 كيلومترًا من مومباي مما تسبب في تسوية الكثير من المنازل بالأرض.

وتشير التقديرات إلى أن القرية كان يقطنها 225 شخصًا على الأقل وتمكن أكثر من 80 شخصًا منهم من النجاة بأنفسهم.

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