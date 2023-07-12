الهيئة العامة للأوقاف تعلن عن وظائف إدارية شاغرة

أعلنت الهيئة العامة للأوقاف عن توفر وظائف إدارية وتقنية لحملة البكالوريوس (بتخصص إدارة الأعمال أو ما شابه) في مقرها الرئيسي (بالرياض) حسب المسميات والشروط التالية:

تفاصيل الوظائف

– رئيس قسم الدعم التنموي (Development Support Section Head)

– أخصائي مشاريع تقنية المعلومات (Specialist – IT Projects )

– مدير إدارة منصة وقفي (Wagfi Platform Director)

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– المؤهل العلمي بكالوريوس في إدارة الأعمال أو ما شابه.

– خبرة في نفس مجال العمل.

– استيفاء المعايير المذكورة في المتطلبات من حيث المؤهلات والمهارات.

– إجادة استخدام الحاسب الآلي.

المزايا:

– رواتب تنافسية.

– تأمين صحي يغطي الموظفين وأبناءهم وآباءهم.

– بدل تعليم للأطفال.

– خصومات حصرية للموظفين.

– برامج تدريبية وخطة نمو مهني.

نبذة عن الهيئة:

الهيئة العامة للأوقاف هي هيئة حكومية سعودية، أنشئت بقرار مجلس الوزراء في 12 جمادى الأولى 1431هـ، وترتبط برئيس مجلس الوزراء، وتهدف لتعزيز دور الأوقاف في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: اضغط هنا