الهيئة العامة للمنافسة تعلن عن وظائف شاغرة

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة (GAC)، عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف شاغرة للعمل بمجال الدعم الإداري.
وأوضحت الهيئة العامة للمنافسة، أن العمل سيكون، بمقر الهيئة؛ في مدينة الرياض – وذلك وفقًا لما تم نقله من موقع الشركة الرسمي؛ وموضح أدناه كامل التفاصيل:
المسميات الوظيفة :-
1- رئيس وحدة التخطيط المالي والتقارير.
2- أخصائي قانوني.
3- اقتصادي أول.
طريقة التقديم:
– وأشارت الهيئة العامة للمنافسة، إلى أنه يمكن الاطلاع على المهام الوظيفية والتقديم على الوظائف المتاحة بالهيئة من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).