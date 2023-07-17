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للعمل بمجال الدعم الإداري

الهيئة العامة للمنافسة تعلن عن وظائف شاغرة

الإثنين ١٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٩ صباحاً
الهيئة العامة للمنافسة تعلن عن وظائف شاغرة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الهيئة العامة للمنافسة (GAC)، عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف شاغرة للعمل بمجال الدعم الإداري.

وأوضحت الهيئة العامة للمنافسة، أن العمل سيكون، بمقر الهيئة؛ في مدينة الرياض – وذلك وفقًا لما تم نقله من موقع الشركة الرسمي؛ وموضح أدناه كامل التفاصيل:

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المسميات الوظيفة :-

1- رئيس وحدة التخطيط المالي والتقارير.
2- أخصائي قانوني.
3- اقتصادي أول.

طريقة التقديم:

– وأشارت الهيئة العامة للمنافسة، إلى أنه يمكن الاطلاع على المهام الوظيفية والتقديم على الوظائف المتاحة بالهيئة من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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