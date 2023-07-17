الهيئة العامة للمنافسة تعلن عن وظائف شاغرة

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة (GAC)، عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف شاغرة للعمل بمجال الدعم الإداري.

وأوضحت الهيئة العامة للمنافسة، أن العمل سيكون، بمقر الهيئة؛ في مدينة الرياض – وذلك وفقًا لما تم نقله من موقع الشركة الرسمي؛ وموضح أدناه كامل التفاصيل: