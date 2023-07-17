الهيئة الملكية بالجبيل تعلن عن وظائف بعدة تخصصات

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أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل عن توفر فرص وظيفية متنوعة للرجال والنساء حملة (الدبلوم، البكالوريوس) عبر برنامج الإحلال والتأهيل لتوطين وظائف الشركات المتعاقدة في (الجبيل الصناعية، ينبع الصناعية، جازان) على النحو التالي:
– موظف استقبال (عدد 2 – الجبيل)
– مراقب مخزون (عدد 1 – الجبيل)
– كهربائي (عدد 3 – جازان)
– مهندس تدفئة وتهوية وتبريد (عدد 1 – جازان)
– فني مولدات (عدد 3 )
– الدبلوم
– البكالوريوس
برنامج التأهيل و الإحلال بالهيئة الملكية بالجبيل الصناعية هو برنامج بأشراف مباشر من الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية للقيام بالدور المساعد والمنسق لتحقيق رؤية الهيئة الملكية بتوطين الوظائف بمدينة الجبيل الصناعية.
يقوم برنامج التأهيل والإحلال بالدور المراقب لحركة توطين الوظائف بمدينة الجبيل الصناعية وعمل الإحصاءات والتأكد من تحقيق النسب المطلوبة لتوطين الوظائف حسب النشاط وتزايد تلك النسب بما يتماشى مع رؤية الهيئة الملكية لإدارة المدينة ووضع الآليات والإجراءات التي تسهم بقيام المستثمر بالدور الوطني بتوطين الوظائف وعمل بعض البرامج التدريبية قبل التوظيف بالتنسيق مع الجهات المختصة.
التقديم على الوظائف متاح حاليا من خلال الرابط التالي: اضغط هنا