Icon

محامٍ: لا تستضيفوا أشخاصًا لم يدعموا السياحة والمنتجات الوطنية Icon لقطات لسحابة بألوان قوس قزح تثير الجدل Icon كايل ووكر على رادار بايرن ميونخ Icon لقطات لأسوأ موجة طقس تجتاح العالم وتوقعات بارتفاع الحرارة Icon موجة حر شبه قوية تعم السعودية وتساعد على نضج التمور Icon زلزال يضرب أيسلندا بقوة 5.1 ريختر Icon الهلال والنصر يتنافسان لضم عبدالرحمن العبود Icon تحذير عالي المستوى من الأمن السيبراني بشأن منتجات أبل Icon الوجهة القادمة لـ عبدالعزيز البيشي بعد رحيله عن الاتحاد Icon التفاصيل الكاملة للقاء بوتين وقائد فاغنر بعد فشل الانقلاب Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم

الوجهة القادمة لـ عبدالعزيز البيشي بعد رحيله عن الاتحاد

الثلاثاء ١١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٤ صباحاً
الوجهة القادمة لـ عبدالعزيز البيشي بعد رحيله عن الاتحاد
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

بات اللاعب عبدالعزيز البيشي، نجم الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، قريبًا من الرحيل عن صفوف العميد، وذلك بقرار من المدرب البرتغالي نونو سانتو في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال الإعلامي الرياضي عادل الماس عبر حسابه في “تويتر”: “ضمك محطة احترافية جديدة للاعب البيشي”.

قد يهمّك أيضاً
الأرجنتيني ليساندرو لوبيز ينضم للخليج

الأرجنتيني ليساندرو لوبيز ينضم للخليج

سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على 8 مناطق

سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على 8 مناطق

اقتراب رحيل عبدالعزيز البيشي

وخلال معسكر نادي الاتحاد الإعدادي للموسم المقبل المقام حاليًّا في الطائف فإن جوتا ارتدى القميص رقم 11 مما يدل على اقتراب اللاعب البيشي من مغادرة نمر جدة خلال فترة الانتقالات الصيفية، في ظل رغبة نادي ضمك في ضمه على سبيل الإعارة.

عبدالعزيز البيشي
البيشي – المصدر @ittihad

وفي وقت سابق، قال الحساب الرسمي لـ قناة “الكأس” القطرية عبر موقع “تويتر”: إن إدارة العميد اتفقت بشكل مبدئي على ضم اللاعب سلطان الفرحان من نادي الرائد، حيث من المقرر إتمام شروط التعاقد في الأيام القليلة المقبلة.

وكان البيشي صاحب الـ 29 عامًا انضم إلى الاتحاد في عام 2019 قادمًا من النادي الفيصلي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أفضل الوجهات السياحية في مدينة الطائف
السعودية اليوم

أفضل الوجهات السياحية في مدينة الطائف

السعودية اليوم
رئيس إيران: مصالحنا مع السعودية تكمن في الحوار والتفاعل
السعودية اليوم

رئيس إيران: مصالحنا مع السعودية تكمن في...

السعودية اليوم
جهود متواصلة للدفاع المدني لتسهيل رحلة الحجاج
السعودية اليوم

جهود متواصلة للدفاع المدني لتسهيل رحلة الحجاج

السعودية اليوم
أرامكو وتوتال إنيرجيز ترسيان عقودًا في مشروع أميرال بقيمة 11 مليار دولار
السعودية اليوم

أرامكو وتوتال إنيرجيز ترسيان عقودًا في مشروع...

السعودية اليوم
اكتمال الاستعدادات لتفويج 4951 حاجًا وحاجة لقضاء يوم التروية
السعودية اليوم

اكتمال الاستعدادات لتفويج 4951 حاجًا وحاجة لقضاء...

السعودية اليوم
مبابي : لن أغادر باريس سان جيرمان
الرياضة

مبابي : لن أغادر باريس سان جيرمان

الرياضة
غواصة نووية أمريكية تقترب من كوريا الشمالية في تصعيد خطير
العالم

غواصة نووية أمريكية تقترب من كوريا الشمالية...

العالم
نجاح فصل التوأم السيامي المصري سلمى وسارة
السعودية اليوم

نجاح فصل التوأم السيامي المصري سلمى وسارة

السعودية اليوم