الوجهة القادمة لـ عبدالعزيز البيشي بعد رحيله عن الاتحاد

بات اللاعب عبدالعزيز البيشي، نجم الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، قريبًا من الرحيل عن صفوف العميد، وذلك بقرار من المدرب البرتغالي نونو سانتو في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال الإعلامي الرياضي عادل الماس عبر حسابه في “تويتر”: “ضمك محطة احترافية جديدة للاعب البيشي”.

اقتراب رحيل عبدالعزيز البيشي

وخلال معسكر نادي الاتحاد الإعدادي للموسم المقبل المقام حاليًّا في الطائف فإن جوتا ارتدى القميص رقم 11 مما يدل على اقتراب اللاعب البيشي من مغادرة نمر جدة خلال فترة الانتقالات الصيفية، في ظل رغبة نادي ضمك في ضمه على سبيل الإعارة.

وفي وقت سابق، قال الحساب الرسمي لـ قناة “الكأس” القطرية عبر موقع “تويتر”: إن إدارة العميد اتفقت بشكل مبدئي على ضم اللاعب سلطان الفرحان من نادي الرائد، حيث من المقرر إتمام شروط التعاقد في الأيام القليلة المقبلة.

وكان البيشي صاحب الـ 29 عامًا انضم إلى الاتحاد في عام 2019 قادمًا من النادي الفيصلي.