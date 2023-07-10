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جورجي جيسوس استبعده من معسكر الفريق بالنمسا

الوجهة المتوقعة لـ موسى ماريجا في حال غادر الهلال

الإثنين ١٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٢ صباحاً
الوجهة المتوقعة لـ موسى ماريجا في حال غادر الهلال
المواطن - فريق التحرير

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أصبح المالي موسى ماريجا قريبًا من الرحيل عن الهلال وذلك بعد أن قرر المدرب البرتغالي جورجي جيسوس استبعاده من قائمة الفريق المتواجدة حاليًّا في معسكر النمسا.

وتشير التقارير إلى أن ماريجا سينضم إلى نادي الشباب حيث سيلتحق بالكولومبي جوستافو كويلار نجم الهلال السابق والمنضم حديثًا إلى صفوف الليث.

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سبب استبعاد موسى ماريجا

وكشف الحساب الرسمي لأزرق الرياض عبر “تويتر” أن جيسوس قرر استبعاد ماريجا حيث يعود اللاعب المالي إلى الرياض وذلك من أجل استكمال برنامجه التدريبي في مقر النادي بالعاصمة.

وكانت جماهير الهلال طالبت في أكثر من مناسبة، إدارة فهد بن نافل ببيع كل من ماريجا وصالح الشهري وعبدالله الحمدان في فترة الانتقالات الصيفية، والتعاقد مع لاعبين أفضل منهم.

وكان ماريجا انضم إلى الهلال في صيف 2021 كصفقة انتقال حر قادمًا من نادي بورتو البرتغالي.

 

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