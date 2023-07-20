الوجهة المقبلة لـ عمر السومة بعد رحيله عن الأهلي

قرر اللاعب السوري عمر السومة الرحيل عن النادي الأهلي، وذلك بعد أن وجد صعوبة في استكمال مسيرته مع الراقي بعد نهاية إعارته مع نادي العربي القطري في الموسم الماضي.

وكانت جماهير الأهلي رفضت استمرار السومة مع الراقي، وذلك بسبب رفضه التواجد مع الأهلي في دوري يلو في الموسم الماضي بعد هبوط الفريق حيث كان الفريق بحاجة له لكنه فضّل الانتقال للدوري القطري وقتها.

وسيرحل السومة عن الأهلي وسيكون في طريقه للانضمام لنادي العربي مرة أخرى بعقد دائم.

عمر السومة يتنازل عن بقية مستحقاته

وكانت تقارير كشفت أن السومة تنازل عن مليون ونصف المليون دولار أمريكي مثلت القيمة المتبقية من مستحقاته المالية كما تنازل عن رواتبه المتبقية في العام الأخير من عقده للموسم المقبل بحسب ” الرياضية”.

واستقر مسؤولو النادي الأهلي على رحيل عمر السومة، بعد ضم البرازيلي روبرتو فيرمينو، خاصة أنه يحظى باهتمام كبير من العربي القطري، الذي يسعى للتعاقد معه بشكل نهائي بعد تألقه بشكل لافت في الموسم الرياضي الماضي.

وخطف عمر السومة الأنظار مع العربي القطري خلال منافسات الموسم الرياضي الماضي، ولعب دورًا بارزًا في احتلاله وصافة الدوري، بجانب التتويج بلقب كأس قطر، وتمكن من تسجيل 19 هدفًا بالدوري.

وكانت قائمة الراقي لمعسكر النمسا خلت من اسم السومة، ليتأكد في الأسبوع الماضي أنه بات قريبًا من مغادرة أهلي جدة.