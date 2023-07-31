Icon

الدفاع المدني يخالف منشأة عطلت كاشف الدخان بجازان Icon انطلاق النسخة الخامسة من مهرجان ولي العهد للهجن غدًا Icon الوحدة الإماراتي لربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية Icon منحة سعودية بـ22 مليون دولار لتشييد مكتبة جامعة سراييفو Icon ساديو ماني يُجري الفحص الطبي اليوم قبل التوقيع للنصر Icon انطلاق بطولة تبوك الخليجية الأولى لرياضة البوتشيا Icon السديس يعلن جاهزية رئاسة الحرمين لغسل الكعبة المشرفة Icon ساعات تفصل مبابي عن مكافأة الـ40 مليون يورو Icon مشاريع الترفيه تعلن عن وجهتها الترفيهية في المدينة المنورة Icon ولي العهد يعتمد تشكيل مجلس إدارة أكاديمية مهد الرياضية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد الفوز على شباب بلوزداد بثنائية

الوحدة الإماراتي لربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية

الإثنين ٣١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٣ مساءً
الوحدة الإماراتي لربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

انتهت، منذ قليل، مباراة الوحدة الإماراتي ضد شباب بلوزداد، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال، بفوز كتيبة بيتسو موسيماني بهدفين مقابل هدف.

تقدم الوحدة الإماراتي

وبدأت مباراة الوحدة الإماراتي ضد شباب بلوزداد التي أُقيمت على ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية في أبها بشكل سريع، وأخطأ مدافع الفريق الجزائري، وكاد أن يتسبب في الهدف الأول، ولكن الحارس أبعدها عند الدقيقة 13.

قد يهمّك أيضاً
السعودية تندد بمحاولة الانقلاب في النيجر وتطالب بالإفراج عن الرئيس بازوم

السعودية تندد بمحاولة الانقلاب في النيجر وتطالب بالإفراج عن الرئيس بازوم

اعتقال فرنسي هدد رئيسة الوزراء بالقتل

اعتقال فرنسي هدد رئيسة الوزراء بالقتل

واستمرت المحاولات من الفريقين، وظهر الفريق الإماراتي بشكل أفضل وأهدر لاعبوه أكثر من فرصة، قبل أن ينجح فاكوندو دانيل في تسجيل الهدف الأول من تسديدة من داخل منطقة الجزاء عند الدقيقة 43، لينتهي الشوط الأول بتقدم الوحدة ضد شباب بلوزداد.

نجم الوحدة الإماراتي فاكوندو دانيل
فاكوندو دانيل – المصدر @UAFAAC

محاولات مستمرة

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، واصلت كتيبة بيتسو موسيماني الضغط، وتمكن كريستيان جوانكا من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 61، لتشتعل مباراة الوحدة الإماراتي ضد شباب بلوزداد، بحثًا عن هدف جديد.

الوحدة ضد شباب بلوزداد
جانب من المباراة – المصدر @UAFAAC

وواصل الفريقان المحاولات، قبل أن ينجح بوقرة في تقليص الفارق بتسديدة صاروخية من كرة ثابتة من خارج منطقة الجزاء عند الدقيقة 84، لتنتهي المباراة بفوز الوحدة الإماراتي ضد شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة 2\1.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة رصيده إلى 6 نقاط في صدارة جدول ترتيب المجموعة الرابعة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، ويتأهل رسميًا إلى الدور ربع النهائي، فيما ظل شباب بلوزداد بدون رصيد.

الوحدة الإماراتي
لاعبو الوحدة – المصدر @UAFAAC

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم للعام الجامعي 1445هـ
أخبار رئيسية

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم...

أخبار رئيسية
ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا
الرياضة

ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا

الرياضة
استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان
السعودية اليوم

استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول...

السعودية اليوم
قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات
العالم

قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات

العالم
إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة والهرسك لمدة 3 أشهر
السعودية اليوم

إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة...

السعودية اليوم
معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج التدريبي لتشغيل مترو الرياض
السعودية اليوم

معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج...

السعودية اليوم
السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم مناقب السعودية
السعودية اليوم

السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم...

السعودية اليوم
أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي
العالم

أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي

العالم