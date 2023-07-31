الوحدة الإماراتي لربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية

انتهت، منذ قليل، مباراة الوحدة الإماراتي ضد شباب بلوزداد، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال، بفوز كتيبة بيتسو موسيماني بهدفين مقابل هدف.

تقدم الوحدة الإماراتي

وبدأت مباراة الوحدة الإماراتي ضد شباب بلوزداد التي أُقيمت على ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية في أبها بشكل سريع، وأخطأ مدافع الفريق الجزائري، وكاد أن يتسبب في الهدف الأول، ولكن الحارس أبعدها عند الدقيقة 13.

واستمرت المحاولات من الفريقين، وظهر الفريق الإماراتي بشكل أفضل وأهدر لاعبوه أكثر من فرصة، قبل أن ينجح فاكوندو دانيل في تسجيل الهدف الأول من تسديدة من داخل منطقة الجزاء عند الدقيقة 43، لينتهي الشوط الأول بتقدم الوحدة ضد شباب بلوزداد.

محاولات مستمرة

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، واصلت كتيبة بيتسو موسيماني الضغط، وتمكن كريستيان جوانكا من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 61، لتشتعل مباراة الوحدة الإماراتي ضد شباب بلوزداد، بحثًا عن هدف جديد.

وواصل الفريقان المحاولات، قبل أن ينجح بوقرة في تقليص الفارق بتسديدة صاروخية من كرة ثابتة من خارج منطقة الجزاء عند الدقيقة 84، لتنتهي المباراة بفوز الوحدة الإماراتي ضد شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة 2\1.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة رصيده إلى 6 نقاط في صدارة جدول ترتيب المجموعة الرابعة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، ويتأهل رسميًا إلى الدور ربع النهائي، فيما ظل شباب بلوزداد بدون رصيد.