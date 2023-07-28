Icon

هيفاء الجديع تقدم أوراق اعتمادها للمفوضية الأوروبية Icon نسبة الانزلاق الغضروفي 3% إلى 5% في السعودية Icon تعادل سلبي بين النصر والشباب في الشوط الأول Icon الاتحاد يقرر الاستغناء عن طارق حامد Icon البيت الأبيض: السعودية لها دور كبير في تمديد هدنة اليمن Icon قتلى وجرحى في قصف مسيرة تركية لمعسكر بسوريا Icon الوحدة الإماراتي يهزم الكويت الكويتي بثنائية Icon صافرات الإنذار تدوي بأنحاء أوكرانيا Icon أول قرار من ماتياس يايسله بعد توليه تدريب الأهلي Icon أمطار متوقعة على مرتفعات جازان وعسير والباحة غدًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
في البطولة العربية

الوحدة الإماراتي يهزم الكويت الكويتي بثنائية

الجمعة ٢٨ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤١ مساءً
الوحدة الإماراتي يهزم الكويت الكويتي بثنائية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حقق فريق الوحدة الإماراتي فوزًا ثمينًا على حساب نادي الكويت الكويتي بنتيجة 2/ 1، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

وأُحرزت جميع الأهداف في الشوط الثاني، حيث نجح الفريق الإماراتي في إحراز هدفين عبر كل من سهيل المنصوري وجواو بيدرو في الدقيقتين الـ 74 والـ78، بينما نجح اللاعب أحمد الظفيري في تقليص الفارق لفريق الكويت في الدقيقة الـ 92.

قد يهمّك أيضاً
الأرصاد ينبه أهالي عسير وجازان من عواصف ترابية غدًا

الأرصاد ينبه أهالي عسير وجازان من عواصف ترابية غدًا

آليات انتخاب مجالس إدارات الأندية لا تضمن وصول الأفضل

آليات انتخاب مجالس إدارات الأندية لا تضمن وصول الأفضل

الوحدة الإماراتي والكويت الكويتي

وأصبح رصيد الفريق الإماراتي بعد الفوز 3 نقاط، بينما تجمد رصيد نادي الكويت عند صفر من النقاط.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ولي العهد يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس وزراء اليابان
أخبار رئيسية

ولي العهد يعقد جلسة مباحثات رسمية مع...

أخبار رئيسية
سفير السعودية في التشيك يطمئن على صحة السعوديين المصابين بحادث برنو
السعودية اليوم

سفير السعودية في التشيك يطمئن على صحة...

السعودية اليوم
الأرصاد يطلق الآلية المحدثة للإنذار المبكر
السعودية اليوم

الأرصاد يطلق الآلية المحدثة للإنذار المبكر

السعودية اليوم
ضبط مروج الشبو وإحباط تهريب القات في الطائف وجازان
أخبار أمنية

ضبط مروج الشبو وإحباط تهريب القات في...

أخبار أمنية
ضبط 34 مخالفة لأنظمة العمل والتوطين والتجارة بـ جدة التاريخية
السعودية اليوم

ضبط 34 مخالفة لأنظمة العمل والتوطين والتجارة...

السعودية اليوم
عرض سعودي أمام باولو ديبالا
الرياضة

عرض سعودي أمام باولو ديبالا

الرياضة
انقلاب ناقلة وقود وإصابة قائدها بالمدينة المنورة
السعودية اليوم

انقلاب ناقلة وقود وإصابة قائدها بالمدينة المنورة

السعودية اليوم
عواصف رعدية وأمطار وسيول على جازان حتى الـ10 مساء
السعودية اليوم

عواصف رعدية وأمطار وسيول على جازان حتى...

السعودية اليوم