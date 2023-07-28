الوحدة الإماراتي يهزم الكويت الكويتي بثنائية

حقق فريق الوحدة الإماراتي فوزًا ثمينًا على حساب نادي الكويت الكويتي بنتيجة 2/ 1، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

وأُحرزت جميع الأهداف في الشوط الثاني، حيث نجح الفريق الإماراتي في إحراز هدفين عبر كل من سهيل المنصوري وجواو بيدرو في الدقيقتين الـ 74 والـ78، بينما نجح اللاعب أحمد الظفيري في تقليص الفارق لفريق الكويت في الدقيقة الـ 92.

وأصبح رصيد الفريق الإماراتي بعد الفوز 3 نقاط، بينما تجمد رصيد نادي الكويت عند صفر من النقاط.