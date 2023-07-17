الوحدة يعرض على إيموبيلي 60 مليون يورو

أبدت إدارة نادي الوحدة، اهتمامها بالتعاقد مع نجم لاتسيو، الإيطالي تشيزو إيموبيلي، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

تفاصيل عرض الوحدة

وذكرت صحيفة “كورييري ديلو سبورت” الإيطالية، اليوم الاثنين: “نادي الوحدة على استعداد لتقديم عقد إلى تشيزو إيموبيلي، للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم لمدة 3 سنوات، براتب سنوي 20 مليون يورو”.

وأضافت الصحيفة الإيطالية: “نادي الشباب سيزاحم الوحدة على هذه الصفقة الهجومية، ولكن لاتسيو لن يوافق على بيع اللاعب مقابل 50 مليون يورو، وسيطلب قيمة أكبر في حال أصر إيموبيلي على الرحيل”.

وكان نادي لاتسيو قد ودع مؤخرًا، نجم الفريق الأول لكرة القدم، الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، الذي انتقل إلى الهلال لمدة 3 مواسم حتى عام 2026، الأمر الذي قد يُصعب من موافقته على رحيل لاعب آخر.

إيموبيلي مع لاتسيو

وانضم النجم الإيطالي صاحب الـ33 عامًا، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي لاتسيو عام 2016، قادمًا من إشبيلية الإسباني، وينتهي عقده في صيف عام 2025، حيث إنه جدد تعاقده في 2020 لمدة 5 مواسم.

وشارك إيموبيلي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي لاتسيو في 297 مباراة بجميع المسابقات، وساهم في تسجيل 249 هدفًا بقميصه، حيث نجح في هز الشباك 196 مرة، كما قدم 53 تمريرة حاسمة.