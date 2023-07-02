الوسط الرياضي ينعى طلال بن منصور رئيس الاتحاد الأسبق

خيم الحزن على الوسط الرياضي، اليوم الأحد، بعد وفاة رمز نادي الاتحاد، ورئيس مجلس إدارته الأسبق، الأمير طلال بن منصور عن عُمر يُناهز 73 عامًا.

وفاة طلال بن منصور

وجاء رحيل الرمز الاتحادي الكبير بعد صراع طويل مع المرض، حيث تؤكد التقارير تواجده في المستشفى منذ عدة أيام بعد تدهور حالته الصحية.

وترأس الراحل طلال رئاسة مجلس إدارة نادي الاتحاد مرتين، الأولى في عام 1974، واستمرت لمدة 7 سنوات، فيما بدأت الفترة الثانية في عام 1983، ولم تستمر سوى 9 أشهر تقريبًا.

الوسط الرياضي ينعى الأمير طلال

وتفاعل الوسط الرياضي مع خبر وفاة الأمير طلال بن منصور، عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وكتب صالح العمودي: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. رحل صاحب القلب الطيب وأمير التواضع طلال بن منصور بن عبدالعزيز”.

وتابع: “نسأل الله أن يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته ويجعل صبره على المرض سنوات طويلة تكفيرًا لذنوبه وزيادة في حسناته ورفعة في درجات الجنة.. وخالص التعازي للأسرة المالكة ولأهله وذويه وعظم الله أجركم”.

وقال عثمان أبو بكر مالي: “ودعنا أمير القلوب الأمير طلال بن منصور انتقل إلى رحمة الله صباح اليوم.. أسأل الله أن يجعل ما أصابه كفارة له ويجزيه خير الجزاء ويغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته، الصلاة عليه اليوم في المسجد الحرام بعد صلاة العشاء والدفن في مقبرة العدل، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وعلق فواز الشريف قائلًا: “أحر التعازي في وفاة الأمير والإنسان طلال بن منصور بن عبدالعزيز إلى جنة الخلد”، وكتب أحمد صادق دياب: ” رحم الله الرجل الصديق الصدوق النادر في طيبته الأمير في خلقه طلال بن منصور، كان رجلًا بمعنى الكلمة لا مكانة للكبر والتكبر في نفسه”.

وواصل أحمد صادق دياب تغريدته قائلًا: “لم أسمع أو أشاهد أحدًا يتحدث عن هذا الكبير بسوء لأنه فرض احترامه على الجميع.. يا رب اجعله من أهل النعيم الدائم واغفر له وأحسن إليه وحسن نُزله، ووسع قبره”.