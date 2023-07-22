Icon

مروجو الشبو المخدر في قبضة الشرطة بحائل Icon توقعات باستمرار تأثير ارتفاع الحرارة حتى نهاية الأسبوع Icon جماهير الشباب تحبط خالد البلطان Icon باريس يحدد موعد بيع مبابي وتحرك هلالي لحسم الصفقة Icon مكافحة المخدرات تحبط تهريب 6 ملايين قرص إمفيتامين مخدر Icon خالد البلطان يكشف سبب صعوبة ضم صفقات عالمية Icon 10 أيام تحسم مصير كيليان مبابي Icon حرس الحدود بجازان يحبط تهريب 280 كجم قات مخدر Icon ليونيل ميسي يصنع الحدث في ظهوره الأول مع إنتر ميامي Icon البحر الأحمر الدولية: الانتهاء من تركيب 36 فيلا عائمة في جزيرة شيبارة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
منذ بداية العام الجاري

الوطنية للإسكان تُسلم 17.7 ألف وحدة سكنية

السبت ٢٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٤ مساءً
الوطنية للإسكان تُسلم 17.7 ألف وحدة سكنية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنَت الشركة الوطنية للإسكان “NHC” استمرارَها في تسليم الوحدات السكنية للملَّاك خلال الربعين الأول والثاني من العام الجاري 2023، وذلك في عدد من المشاريع التي تعمل على تطويرها بمختلف مناطق المملكة، سعيًا منها في تسريع وتيرة تسليم المساكن وتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية.

الاستمرار في تسليم المشاريع

وأوضحت الشركة في بيان لها، على استمرارها في تسليمها المشاريع لتصل إلى أكثر من 17700 وحدة سكنية منذ بداية العام الجاري 2023، وذلك في مختلف مناطق المملكة؛ لتقدم من خلالها مسكنًا عصريًّا ضمن مساحات رحبة من المسطحات الخضراء والمرافق المتكاملة بأعلى معايير الجودة والاستدامة.

قد يهمّك أيضاً
القادسية يضم ألفارو جونزاليس

القادسية يضم ألفارو جونزاليس

الحج والعمرة: التزموا بالوقت المحدد في تصريح العمرة

الحج والعمرة: التزموا بالوقت المحدد في تصريح العمرة

وتستهدف “الوطنية للإسكان” تنفيذ أكثر من 153 ألف وحدة سكنية تمتد على مساحاتٍ تتخطى 105 ملايين متر مربع، عبر تطويرها تسع ضواحٍ وخمسة مجتمعات سكنية؛ لتوفّر بيئاتٍ سكنية بأسلوب حديث تتكامل فيها الخدمات والمرافق مع المسطحات الخضراء والمساحات المفتوحة.

تنمية المعروض العقاري بالمملكة

وتواصل الشركة تنفيذ خططها وإستراتيجيتها لتسريع وتيرة تسليم المساكن حيث أعلنت مؤخرًا عن تسليمها لأكثر من 25 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق المملكة، وتعمل على توفير خيارات سكنية عصرية عبر تقديم مشاريع نوعية تسهم في تنمية المعروض العقاري بالمملكة.

وتحرص الشركة الوطنية للإسكان “NHC” على تسليم الوحدات السكنية للمستفيدين فور الانتهاء منها، والعمل على تسليم بقية الوحدات في أسرع وقت، وذلك في إطار سعيها إلى تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية السعودية 2030- برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70%.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مؤشر الدولار الأمريكي يهبط لأقل مستوى في 3 أسابيع مسجلاً 101.99
حصاد اليوم

مؤشر الدولار الأمريكي يهبط لأقل مستوى في...

حصاد اليوم
هلال المدينة المنورة ينجح في إعادة النبض لمريض أثناء صلاة العيد
السعودية اليوم

هلال المدينة المنورة ينجح في إعادة النبض...

السعودية اليوم
3000 ريال دعم ريف للصيادين المتعطلين شهريًا
السعودية اليوم

3000 ريال دعم ريف للصيادين المتعطلين شهريًا

السعودية اليوم
لقطات من وصول الاتحاد إلى الطائف
الرياضة

لقطات من وصول الاتحاد إلى الطائف

الرياضة
البحر الأحمر للتطوير: افتتاح 3 منتجعات جديدة هذا العام
السعودية اليوم

البحر الأحمر للتطوير: افتتاح 3 منتجعات جديدة...

السعودية اليوم
المحكمة العليا: اليوم المكمل لـ ذي الحجة وغدًا غرة محرم 1445هـ
أخبار رئيسية

المحكمة العليا: اليوم المكمل لـ ذي الحجة...

أخبار رئيسية
ميتروفيتش يتنازل لتسهيل انتقاله للهلال
الرياضة

ميتروفيتش يتنازل لتسهيل انتقاله للهلال

الرياضة
أبرز أرقام كوليبالي قبل الانتقال للهلال
آخر الاخبار

أبرز أرقام كوليبالي قبل الانتقال للهلال

آخر الاخبار