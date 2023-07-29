اليوم أول أيام موسم اللاهوب ومدته 13 يومًا

قال الخبير في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني: إن اليوم السبت أول أيام موسم “اللاهوب- طباخ التمر”، ويتكون من طالعين الأول المرزم والثاني الكلبين وعدد أيامهما 26 يومًا.

وأوضح الحصيني عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” الطالع الأول وهو المرزم وأهم صفاته وأجوائه كما يلي:

المرزم

1- يعرف عند العرب قديمًا بالشعرى اليمانية، ويقول الخلاوي والى ظهر المرزم شبع كل كالف من الغين وأنحن الليالي الشدايد الكالف هو الفلاح الذي يعمل في الفلاحة بأجر والغين النخل وأنحن “انصرفت” ظهور التمر أو الرطب يشبع الفلاح وغيره كناية عن زوال الشدة.

2- يظهر فيه نجم الذراع وهو في الصيف وأيامه 13 يومًا.

3- تستمر فيه شدة حرارة الجو.

4- تحدث أحيانًا عواصف ترابية خاصة في حالة تشكل سحب ممطرة.

5- أوان استخراج اللؤلؤ في الخليج.

6- ترتفع نسبة الرطوبة على السواحل.

7- يكثر فيه الرطب والفواكه الصيفية.

8- تقول العامة: “المرزم ملء المحزم” من الرطب “التمر” تظهر الغيوم على الوسطى والشرقية.

9- يبدأ غريس فسائل النخيل.

10- المنزلة “الخامسة” من منازل الصيف، ويقول العرب: “إذا طلع الذراع حسرت الشمس القناع وأشعلت في الأرض الشعاع، وترقرق السراب بكل قاع، وكنست الظباء كناية عن شدة الحر”.