اليوم.. إدراج أسهم الخدمات الطبية المتخصصة في نمو

يبدأ اليوم إدراج وتداول أسهم شركة الخدمات الطبية المتخصصة في السوق الموازية – نمو، برمز تداول 9574 و بسعر 68 ريالاً.

حدود التذبذب السعرية

حيث ستكون حدود التذبذب السعرية اليومية +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.

هذا وقد طرحت الشركة 1.05 مليون سهم تمثل 30% من إجمالي أسهم الشركة، بسعر 68 ريالاً، وبلغت نسبة التغطية 449.3%.

الإدراج في السوق الموازية

ويعد إدراج شركة الخدمات الطبية المتخصصة الإدراج السابع عشر في السوق الموازية نمو خلال العام الجاري، وتوزعت الإدراجات بين 3 إدراجات مباشرة، و14 إدراجا عن طريق الطرح على المستثمرين المؤهلين.

مؤشر سوق الأسهم

وبالأمس أنهى مؤشر الأسهم السعودية الرئيس التعاملات مرتفعًا 80.78 نقطة، ليقفل عند مستوى 11882.68 نقطة، وبقيمة تداولات 6 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 242 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 104 شركات ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 108 شركات على تراجع.