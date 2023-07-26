102 وظيفة شاغرة في وزارة الطاقة بعدد من التخصصات 18 مخالفًا استغلوا الرواسب بقبضة الأمن 100 وظيفة للثانوية فأعلى في الشركة العالمية للصناعات البحرية اليوم.. إدراج أسهم الخدمات الطبية المتخصصة في نمو الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسي المالديف وليبيريا القبض على يمني وإحباط تهريب القات في جدة وجازان 6 أعراض تنبهك للإصابة بضربة الشمس وظائف لدى الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين الشركة السعودية للصناعات العسكرية تعلن عن وظائف شاغرة السعودي الفرنسي يوصي بتوزيع 9.5% أرباحاً نقدية عن النصف الأول
يبدأ اليوم إدراج وتداول أسهم شركة الخدمات الطبية المتخصصة في السوق الموازية – نمو، برمز تداول 9574 و بسعر 68 ريالاً.
حيث ستكون حدود التذبذب السعرية اليومية +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.
هذا وقد طرحت الشركة 1.05 مليون سهم تمثل 30% من إجمالي أسهم الشركة، بسعر 68 ريالاً، وبلغت نسبة التغطية 449.3%.
ويعد إدراج شركة الخدمات الطبية المتخصصة الإدراج السابع عشر في السوق الموازية نمو خلال العام الجاري، وتوزعت الإدراجات بين 3 إدراجات مباشرة، و14 إدراجا عن طريق الطرح على المستثمرين المؤهلين.
وبالأمس أنهى مؤشر الأسهم السعودية الرئيس التعاملات مرتفعًا 80.78 نقطة، ليقفل عند مستوى 11882.68 نقطة، وبقيمة تداولات 6 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 242 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 104 شركات ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 108 شركات على تراجع.