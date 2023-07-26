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برمز تداول 9574 وبسعر 68 ريالاً

اليوم.. إدراج أسهم الخدمات الطبية المتخصصة في نمو

الأربعاء ٢٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٨ صباحاً
اليوم.. إدراج أسهم الخدمات الطبية المتخصصة في نمو
المواطن - فريق التحرير

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يبدأ اليوم إدراج وتداول أسهم شركة الخدمات الطبية المتخصصة في السوق الموازية – نمو، برمز تداول 9574 و بسعر 68 ريالاً.

حدود التذبذب السعرية

حيث ستكون حدود التذبذب السعرية اليومية +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.

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هذا وقد طرحت الشركة 1.05 مليون سهم تمثل 30% من إجمالي أسهم الشركة، بسعر 68 ريالاً، وبلغت نسبة التغطية 449.3%.

الإدراج في السوق الموازية

ويعد إدراج شركة الخدمات الطبية المتخصصة الإدراج السابع عشر في السوق الموازية نمو خلال العام الجاري، وتوزعت الإدراجات بين 3 إدراجات مباشرة، و14 إدراجا عن طريق الطرح على المستثمرين المؤهلين.

مؤشر سوق الأسهم

وبالأمس أنهى مؤشر الأسهم السعودية الرئيس التعاملات مرتفعًا 80.78 نقطة، ليقفل عند مستوى 11882.68 نقطة، وبقيمة تداولات 6 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 242 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 104 شركات ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 108 شركات على تراجع.

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