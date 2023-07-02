اليوم.. اجتماع طارئ لـ منظمة التعاون الإسلامي

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تعقد الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، في مقرها بمحافظة جدة اليوم الأحد، اجتماعًا طارئًا مفتوح العضوية للجنة التنفيذية لمناقشة الإجراءات تجاه تداعيات حادثة حرق نسخة من المصحف الشريف التي جرت في دولة السويد أول أيام عيد الأضحى المبارك.
ومن المقرر أن يناقش اجتماع منظمة التعاون الإسلامي الإجراءات تجاه هذه الأعمال الدنيئة للتعبير عن موقف موحد ضد عملية تدنيس المصحف الشريف، بالإضافة إلى بحث خطورة هذه الأعمال التي تقوّض الاحترام المتبادل والوئام بين الشعوب وتتعارض مع الجهود الدولية لنشر قيم التسامح والاعتدال ونبذ التطرف.
فيديو | منظمة التعاون الإسلامي تعقد اليوم اجتماعا طارئا لمناقشة الإجراءات تجاه تداعيات حرق نسخة من المصحف الشريف في السويد#الإخبارية pic.twitter.com/rGWwC5RqWB
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 2, 2023