اليوم.. بدء سداد تأشيرة اليابان إلكترونيًا للسعوديين والمقيمين

أعلن السفير الياباني لدى السعودية أيواي فوميو، أن تأشيرة اليابان ستصبح إلكترونية بالكامل، اعتبارًا من اليوم الاثنين 10 يوليو 2023، مشيراً إلى أن هذا القرار سيشمل السعوديين والمقيمين فيها.

وعلق السفير الياباني قائلًا: “بدأ اليوم” تعليقا على تغريدة للسفارة اليابانية قالت فيها: “الدفع عبر الإنترنت للتأشيرة الإلكترونية (التأشيرة السياحية) متاح الآن. يمكنك إتمام كامل العملية من تقديم الطلب إلى الإصدار عبر الإنترنت. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للسفارة https://ksa.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000

تأشيرة إلكترونية

وفي وقت سابق، قال السفير الياباني عبر حسابه بموقع “تويتر” : “خبر جميل، يسعدنا ويسعدكم.. إجراءات تأشيرة الدخول السياحية لليابان تبدأ إلكترونية بالكامل، حتى تسديد رسوم إصدارها بالنسبة للسعوديين والمقيمين في السعودية، بدءًا من يوم الاثنين 10 يوليو 2023”.

للمواطنين والمقيمين

وكانت السفارة اليابانية في السعودية قد أعلنت في نهاية مارس الماضي أنه يمكن للمواطنين السعوديين وحاملي الإقامة في السعودية التقدم بطلب للحصول على تأشيرة سياحية عبر الإنترنت، مدتها تصل إلى 90 يومًا.

وأوضحت أنه يجب على المتقدمين تسجيل الدخول إلى موقع JAPAN eVISA وعرض إشعار إصدار التأشيرة (Visa Issuance Notice) في مطار المغادرة مع الجهاز المتصل بالإنترنت، مؤكدة أنه لن يتم قبول بيانات بي دي إف (PDF) أو تصوير لقطة الشاشة أو النسخة المطبوعة من الصفحة.

وأضافت بأنه بالنسبة للمقيمين في حالة التأشيرات التي تتطلب رسومًا، حسب الجنسية، يتعين على المتقدم أو من ينوب عنه زيارة السفارة اليابانية في الرياض، أو القنصلية العامة في جدة؛ لدفع رسوم التأشيرة نقدًا؛ لأن خدمات الدفع الإلكتروني غير متاحة في الوقت الحالي.

ودعت إلى تقديم الطلب قبل سبعة أيام على الأقل من تاريخ الوصول المحدد إلى اليابان، موضحة أن التأشيرات صالحة لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الإصدار.