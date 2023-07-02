اليوم بداية تقديم كلية الملك فهد الأمنية

بدأ اليوم فتح باب التقديم في كلية الملك فهد الأمنية للطلاب الراغبين في الالتحاق بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية رقم 67 بالكلية الأمنية للعمل بعد التخرج في أحد القطاعات الأمنية بوزارة الداخلية.

شروط القبول في الكلية الأمنية

وأوضحت كلية الملك فهد الأمنية أن الراغبين في التقديم يجب أن تتوفر فيهم الشروط التالية:

1- أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته خارج السعودية.

2- حسن الأخلاق والسمعة، وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

3- الحصول على شهادة الثانوية العامة (طبيعي، شرعي) أو نظام المقررات (طبيعي، إنساني) ومن خريج الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي (انتظام نهاري).

4- ألا يقل المعدل التراكمي عن (80%) في مؤهل الثانوية العامة.

5- ألا تقل درجة اختبار القدرات العامة عن (70%) وألا تقل درجة اختبار التحصيل الدراسي (التحصيلي) عن (65%).

6- أن يكون المتقدم لائقًا طبيًّا وسليمًا من الأمراض المعدية والعاهات الجسمية والعقلية، ولا يقبل أي كشف طبي سوى ما يصدر من اللجنة الطبية (تطبيق أي وظيفة).

7- ألا يقل سن خريج الثانوية العامة –عند بدء العام الدراسي– بموجب بطاقة الهوية الوطنية عن (17) سنة، ولا يزيد على (22) سنة.

8- ألا يكون مطرودًا من إحدى الكليات العسكرية أو المعاهد العسكرية لأي سبب.

9- ألا يكون المتقدم متزوجًا من أجنبية.