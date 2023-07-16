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تشتمل على 64 برنامجًا منها 15 تخصصًا جديدًا

اليوم.. جامعة القصيم تفتح باب التقديم على برامج البكالوريوس والدبلوم

الأحد ١٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٠ مساءً
اليوم.. جامعة القصيم تفتح باب التقديم على برامج البكالوريوس والدبلوم
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت جامعة القصيم، عن فتح باب التقديم اليوم الأحد الموافق 28 / 12 / 1444هـ، على 64 تخصصًا مختلفًا لدرجتي البكالوريوس والدبلوم منها 15 تخصصًا جديدًا، وفقًا لآلية القبول المعلنة عبر موقع الجامعة الإلكتروني، حيث استحدثت الجامعة 15 تخصصًا جديدًا في البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي 1445هـ، وذلك لمواءمة مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل.

التخصصات المتاحة

وتتنوع التخصصات الجديدة التي أعلنتها الجامعة لتشمل عدة مجالات لدرجة البكالوريوس في تخصصات الإحصاء والتمريض والعلاج الطبيعي للطلاب، والهندسة الكهربائية مسار إلـكـترونيات واتصالات والتصميم الداخلي والبصريات والتغذية الإكلينيكية والصحة العامة للطالبات.

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برامج دبلوم جديدة

كما استحدثت الجامعة عددًا من برامج الدبلوم الجديدة والتي تتضمن: الحوسبة السحابية، وأنظمة المؤسسة وإدارة البيانات، وتقنية الطاقة الشمسية، والبرمجة والتطبيقات، وتصميم وتحليل النظم، والصحة والسلامة المهنية، وخدمة العملاء.

ويمكن للراغبين في التقديم التعرف على كافة التخصصات المتاحة وشروط القبول وآلية التقديم من خلال موقع الجامعة الإلكتروني.

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