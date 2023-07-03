اليوم دخول طالع الهقعة مدته 13 يومًا

كشف أستاذ الجغرافيا سابقًا في جامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند عن موعد دخول طالع الهقعة أول نجوم موسم الجوزاء.

وقال المسند: اليوم دخول طالع الهقعة وهي نجوم خافتة تشبه الأثافي الصغار، وهو نجم شامي وعدد أيامه 13 يومًا، والهقعة تقع في كوكبة الصياد أو الجبار وهي تمثل رأس الجبار.

الهقعة والهنعة

وفي وقت سابق كشف خبير الطقس عبدالعزيز الحصيني عن موعد دخول موسم الجوزاء حيث قال إن موسم الجوزاء ومدته 26 يومًا، وفيه ينقص النهار ويزيد الليل.

وأضاف الحصيني في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”، أن في الجوزاء تظهر الهقعة والهنعة لكل واحد منهما “13” يومًا، كما تكثر فيه رياح السموم.

طرح بواكير الرطب

وتابع أن الجوزاء فيه أيضًا جمرة القيض حيث يبلغ الحر أشده، كما يوجد فيه طباخ التمر، حيث تبدأ بواكير النخل بطرح بواكير الرطب في المدينة المنورة والأحساء ثم الرياض والقصيم ثم حائل والجوع وتزرع فيه بعض الخضار كالقرع والكوسة والخيار.

ولفت إلى أن العرب يقولون “إذا طلعت الجوزاء توقدت المعزاء وكنست الظباء وعرقت العلباء وطاب الخباء كناية عن شدة الحر”، موضحًا أن اليوم أول أيام الهقعة وأيامه “13” يومًا ويقول العرب: “إذا طلعت الهقعة تقوض الناس للقلعة، ورجعوا عن النجعة، وأردفتها الهنعة”.