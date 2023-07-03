ضبط مواطن و11 مخالفًا لنظام الحدود لترويج المخدرات بجازان وعسير اليوم دخول طالع الهقعة مدته 13 يومًا الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس بيلاروس إيران تسجل أعلى درجات الحرارة في العالم طرح تذاكر حفل محمد عبده في الأحساء غدًا موعد التسجيل في الجامعة الإسلامية اكتمال استعدادات منفذ الحديثة ومدينة الحجاج لتوديع ضيوف الرحمن 3 إجراءات حال تعطل المركبة على الطرق الرئيسية قصة قرية سعودية عمرها 400 عام فلسطين تطالب بتدخل دولي عاجل لوقف عدوان الاحتلال على جنين
كشف أستاذ الجغرافيا سابقًا في جامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند عن موعد دخول طالع الهقعة أول نجوم موسم الجوزاء.
وقال المسند: اليوم دخول طالع الهقعة وهي نجوم خافتة تشبه الأثافي الصغار، وهو نجم شامي وعدد أيامه 13 يومًا، والهقعة تقع في كوكبة الصياد أو الجبار وهي تمثل رأس الجبار.
وفي وقت سابق كشف خبير الطقس عبدالعزيز الحصيني عن موعد دخول موسم الجوزاء حيث قال إن موسم الجوزاء ومدته 26 يومًا، وفيه ينقص النهار ويزيد الليل.
وأضاف الحصيني في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”، أن في الجوزاء تظهر الهقعة والهنعة لكل واحد منهما “13” يومًا، كما تكثر فيه رياح السموم.
وتابع أن الجوزاء فيه أيضًا جمرة القيض حيث يبلغ الحر أشده، كما يوجد فيه طباخ التمر، حيث تبدأ بواكير النخل بطرح بواكير الرطب في المدينة المنورة والأحساء ثم الرياض والقصيم ثم حائل والجوع وتزرع فيه بعض الخضار كالقرع والكوسة والخيار.
ولفت إلى أن العرب يقولون “إذا طلعت الجوزاء توقدت المعزاء وكنست الظباء وعرقت العلباء وطاب الخباء كناية عن شدة الحر”، موضحًا أن اليوم أول أيام الهقعة وأيامه “13” يومًا ويقول العرب: “إذا طلعت الهقعة تقوض الناس للقلعة، ورجعوا عن النجعة، وأردفتها الهنعة”.