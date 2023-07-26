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نفذت هبوطًا اضطراريًا في الجزائر

انتحار في طائرة تركية

الأربعاء ٢٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٢ مساءً
انتحار في طائرة تركية
المواطن - فريق التحرير

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شهدت طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية، كانت متجهة إلى مراكش، لحظات رعب، إذ أقدم مسافر أجنبي على الانتحار داخل الحمام الخاص بالطائرة، مما اضطرها للهبوط في الجزائر.

تفاصيل الانتحار

ووفقًا لوسائل إعلام محلية، أقلعت عند ساعات الظهيرة طائرة الخطوط الجوية التركية رحلة TK619 من مطار إسطنبول متوجهة إلى مدينة مراكش المغربية، وأثناء هذه الرحلة توجه مسافر أجنبي للحمام، وطال مكوثه هناك، مما أثار شكوك أفراد طاقم الطائرة.

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وجرى إخراج المسافر، الذي لم يتم الإفصاح عن جنسيته، من الحمام وهو فاقد لوعيه، كما أجريت له إسعافات أولية من قبل طاقم الطائرة وطبيب كان من بين المسافرين، لكن تدهور حالة الراكب الصحية أجبر الطيار على الهبوط الاضطراري في الجزائر.

عقب الهبوط أعلنت الطواقم الطبية التي جاءت إلى الطائرة وفاة الراكب الذي تبين أنه انتحر.

جثة
جثة

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