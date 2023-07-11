انتشال جثة طفل من بئر بعمق 35 مترًا بالعراق

انتشلت مديرية الدفاع المدني في العراق جثة طفل سقط في بئر بعمق 35 مترًا جنوبي الموصل.

وبحسب المديرية، فإن “فرق إنقاذ الدفاع المدني انتشلت جثة طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات سقطت داخل بئر ارتوازي بعمق 35 مترًا جنوب الموصل في قرية قبر بن نايف”.

وكشفت أنه تم إخراج الجثة من داخل البئر ونقلها وتسليمها إلى دائرة الطب العدلي وفق الإجراءات القانونية المتبعة.

انهيارات داخل بئر

وفي وقت سابق شهد الأردن حادثة مشابهة لحادثة الطفل الريان الذي خطف أنظار العالم في المغرب، قبل أشهر، بعد سقوطه في بئر عميقة.

وأوضح حينها الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن بلاغاً ورد لغرفة عمليات دفاع مدني العقبة وشرطة العقبة يفيد بتعرض شخصين لانهيار أتربة عليهما داخل بئر يصل عمقه الى 30 مترًا أثناء قيامهما بأعمال صيانة له بمنطقة بئر مذكور.

وأردف أن الفرق المتخصصة تمكنت من إنقاذ أحدهما وتحريره ونقله لأقرب مستشفى، في حين حاولت تحرير وإنقاذ الشخص الآخر وهو من جنسية عربية.