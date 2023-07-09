انتشال شخص غرق في مجرى وادي البحيرات بالرياض

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أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الأحد، انتشال جثة شخص غرف في مجرى وادي البحيرات.
وقالت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: ” مدني الرياض ينتشل شخصًا غرق في مجرى وادي البحيرات”.