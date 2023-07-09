انتشال شخص غرق في مجرى وادي البحيرات بالرياض

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الأحد، انتشال جثة شخص غرف في مجرى وادي البحيرات.

وقالت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: ” مدني الرياض ينتشل شخصًا غرق في مجرى وادي البحيرات”.