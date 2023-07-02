انتعاش أسواق المدينة المنورة تزامنًا مع قدوم الحجاج

تواكب وزارة التجارة عودة حجاج بيت الله الحرام إلى المدينة المنورة بعد قضاء نسكهم، إذ قدم أفواج الحجاج المتعجلين إلى المدنية المنورة بدءًا من يوم الجمعة، لتنتعش معها أسواق المدينة

ومع بدء الموسم الثاني للمدينة المنورة، قامت الفرق الرقابية الميدانية لوزارة التجارة بزيارات تفتيشية مكثفة على المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها في كل من المنطقة المركزية للمسجد النبوي الشريف ومسجد قباء ومحطة قطار الحرمين الشريف إلى جانب عموم المراكز التجارية بالمدينة المنورة.

جولات تفتيشية

ونفذت وزارة التجارة منذ بدء موسم حج هذا العام وحتى تاريخ اليوم 12 من ذي الحجة، أكثر من 10.700 زيارة ميدانية على منافذ البيع ، وباشرت 3 آلاف بلاغ وضبطت 450 مخالفة فورية على المنشآت المخالفة.

وشملت جولات الفرق الرقابية الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، وأسواق الذهب والمجوهرات، ومراكز الخدمة ومحطات الوقود بمنطقة المدينة المنورة والطرق المؤدية إلى الحرمين، وغيرها من المواقع التي يرتادها الزوار في المنطقة المركزية للمسجد النبوي الشريف، ومسجد قباء، والقبلتين، وقطار الحرمين السريع، وبقية المواقع الأخرى، بالإضافة إلى متابعة قطاع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، ومراقبة مراكز الخدمة في محطات الوقود، ومتابعة التزام المراكز والمحال التجارية بالأنظمة واللوائح.