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بالتزامن مع الحج هذا العام

انتعاش موسم الرطب والتمور بالمدينة المنورة

الخميس ٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٠ مساءً
انتعاش موسم الرطب والتمور بالمدينة المنورة
المواطن - واس

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يتزامن موسم حصاد الرطب بالمدينة المنورة مع موسم الحج هذا العام؛ ما يسهم في زيادة المبيعات.

وبدأ المزارعون بالمدينة المنورة مطلع شهر يونيو جني محصول الرطب لهذا العام، حيث ترد إلى سوق التمور المركزي يوميًّا كميات وفيرة من الرطب؛ أبرزها الروثانة، والعجوة، واللونة، والربيعة.

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سوق التمور

ورصدت “واس” اليوم حركة البيع في سوق التمور المركزي، حيث تصل كميات وفيرة من الرطب وغيره من أنواع التمور، حيث سجَّلت مبيعات الرطب نشاطًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية، إذ تصدَّر رطب الروثانة حجم المبيعات؛ نظرًا لكثرة الطلب على هذا النوع من الرطب.

أسعار التمور

فيما سجَّلت أسعار الرطب خلال الأسبوع الجاري أدنى مستوياتها منذ بدء الموسم بسبب وفرة كميات الرطب الواردة من مزارع النخيل إلى السوق المركزي ومنافذ البيع؛ ما أسهم في تخفيض الأسعار.

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