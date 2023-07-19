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تلقى أكثر من عرض هذا الصيف

انتقال سفيان مرابط للأهلي مهدد بالفشل!

الأربعاء ١٩ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٩ مساءً
انتقال سفيان مرابط للأهلي مهدد بالفشل!
المواطن - فريق التحرير

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يبدو أن انضمام نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيورنتينا، المغربي الدوري سفيان مرابط إلى صفوف الأهلي في الميركاتو الصيفي الحالي بات مهددًا بالفشل.

سفيان مرابط قد لا ينضم للأهلي

وأشارت قناة الكأس عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، إلى أن صفقة انتقال سفيان مرابط إلى الأهلي مهددة بالفشل، بسبب دخول عدة أندية في المفاوضات مع نادي فيورنتينا الإيطالي؛ لضم النجم المغربي هذا الصيف.

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أرقام هتان باهبري تُحفز الأهلي لضمه

أرقام هتان باهبري تُحفز الأهلي لضمه

وتفاعلت الجماهير مع هذه الأنباء ليصبح اسم اللاعب المغربي ضمن قائمة الأكثر تداولًا عبر “تويتر”، وأعربوا عن حزنهم الشديد، حيث تمنوا تحرك الإدارة سريعًا، ومحاولة حسم صفقة مرابط، نظرًا لخبراته الكبيرة ومستواه المميز.

سفيان أمرابط
سفيان – المصدر goal

طلبات فيورنتينا المالية تُصعب رحيله

وفي السياق ذاته، أكدت صحيفة “لانزيون” الإيطالية، أن نادي فيورنتينا يواصل انتظار العروض للاعبه سفيان مرابط، مشيرة إلى أنه بات قريبًا من البقاء مع الفريق، بسبب تمسك الإدارة في الحصول على 30 ملوين يورو لبيعه.

سفيان أمرابط - الأهلي
مرابط – المصدر @RudyGaletti

وتُعد فرق الأهلي، مانشستر يونايتد الإنجليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني، من أبرز الأندية التي ترغب في التعاقد مع مرابط، إلا أنهم ينتظرون من نادي فيورنتينا تخفيض سعره، من أجل حسم الصفقة قبل نهاية الميركاتو الصيفي.

ويمتد عقد سفيان مرابط صاحب الـ26 عامًا، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيورنتينا الإيطالي حتى 30 يونيو عام 2024، وسبق له الاحتراف في صفوف كلوب بروج البلجيكي وفينورد الهولندي.

سفيان أمرابط
سفيان – المصدر lequipe

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