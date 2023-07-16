انتهاء اتفاق تصدير الحبوب من أوكرانيا تهديد للأمن الغذائي العالمي

صعدت روسيا من لهجتها تجاه الحرب في أوكرانيا، معلنة أنها قد لا تمدد الاتفاق الذي ينتهي، غداً الاثنين، ما لم تتم تلبية مطالبها، بما في ذلك ضمان ألا تواجه شحناتها الزراعية عقبات.

شحن حبوب أوكرانيا للعالم

وقالت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية، في تقرير بعنوان “لماذا يعد السماح لـ أوكرانيا بشحن الحبوب خلال الغزو الروسي أمرًا بالغ الأهمية للعالم؟”، “إن الاتفاقيات التي توسطت فيها الأمم المتحدة وتركيا مع أوكرانيا وروسيا، للسماح للأغذية والأسمدة بالوصول من الدول المتحاربة إلى أجزاء من العالم، حيث يعاني الملايين من الجوع، خففت من المخاوف بشأن الأمن الغذائي العالمي. وتضيف أن هذا الاتفاق يواجه تهديدًا متزايدًا”.