314 وظيفة لحملة الثانوية فأعلى لدى شركة نيوم السعودية نموذج عالمي مدهش لكيفية إدارة الأوطان الأسرة خط الدفاع الأول في مواجهة الذئاب المنفردة وتعزيز أمن الوطن ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 203 ريالات رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة للمساء مطارات الدمام تُحذر من حساب تويتر احتيالي انخفاض أرباح “إكسترا” إلى 146 مليون ريال 4 نقاط لبيع ماء زمزم بـ مطار الملك عبدالعزيز الدولي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الاثنين سماء غائمة ورياح نشطة على 4 مناطق
انخفضت أرباح الشركة المتحدة للإلكترونيات إكسترا، إلى 146 مليون ريال بنهاية النصف الأول 2023 بنسبة 35%، مقارنة بأرباح 224.6 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2022.
وقالت الشركة، في بيان لها على “تداول”: “إن سبب انخفاض الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى الارتفاع في أسعار الإقراض، التي أدت إلى زيادة مصاريف التمويل للشركة خلال النصف الأول بـ 28.3 مليون ريال عن نفس الفترة من العام السابق”.
ومن ضمن أسباب انخفاض الأرباح، تسجيل خسائر غير متكررة خلال الفترة بـ 38 مليون ريال وارتفاع مصاريف البيع والتسويق والمصاريف العمومية والإدارية بشكل طفيف عن الفترة المماثلة من العام السابق بالإضافة إلى انخفاض الإيرادات الأخرى مقابل الفترة المماثلة من العام السابق بـ 22.6 مليون ريال.