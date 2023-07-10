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بنهاية النصف الأول 2023

انخفاض أرباح “إكسترا” إلى 146 مليون ريال

الإثنين ١٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٩ صباحاً
انخفاض أرباح “إكسترا” إلى 146 مليون ريال
المواطن - فريق التحرير

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انخفضت أرباح الشركة المتحدة للإلكترونيات إكسترا، إلى 146 مليون ريال بنهاية النصف الأول 2023 بنسبة 35%، مقارنة بأرباح 224.6 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2022.

سبب انخفاض الأرباح

وقالت الشركة، في بيان لها على “تداول”: “إن سبب انخفاض الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى الارتفاع في أسعار الإقراض، التي أدت إلى زيادة مصاريف التمويل للشركة خلال النصف الأول بـ 28.3 مليون ريال عن نفس الفترة من العام السابق”.

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تسجيل خسائر متكررة

ومن ضمن أسباب انخفاض الأرباح، تسجيل خسائر غير متكررة خلال الفترة بـ 38 مليون ريال وارتفاع مصاريف البيع والتسويق والمصاريف العمومية والإدارية بشكل طفيف عن الفترة المماثلة من العام السابق بالإضافة إلى انخفاض الإيرادات الأخرى مقابل الفترة المماثلة من العام السابق بـ 22.6 مليون ريال.

 

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