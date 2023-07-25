انخفاض أرباح “سبكيم” إلى 783.3 مليون ريال

ضبط 26 مخالفًا أشعلوا النار في السودة زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب وسط تركيا تحذير لأهالي الشرقية: ارتفاع الحرارة خلال الأيام المقبلة صندوق الاستثمارات يعيد تطوير وصياغة منظومة الاقتصاد الوطني ارتفاع أرباح البنك الأهلي السعودي إلى 5.02 مليار ريال تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأة بشأن مايك تايسون اليوم.. بدء التقديم على 11551 وظيفة تعليمية عبر جدارات موجة حارة على الشرقية والرياض حتى المساء ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بسعر 206.8 ريال أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الثلاثاء
انخفضت أرباح شركة “سبيكم”، إلى 783.3 مليون ريال بنهاية النصف الأول 2023 بنسبة 67 %، مقارنة بأرباح 2342 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2022.
وأوضحت شركة سبكيم، في بيان لها على “تداول”، أن سبب انخفاض الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى انخفاض في المبيعات نظرا لانخفاض أسعار منتجات الشركة مما ساهم في انخفاض إجمالي الربح وانخفاض حصة الأرباح من الاستثمار في مشروع مشترك وشركات زميلة جاء ذلك على الرغم من انخفاض أسعار المواد الأولية.
كما أرجعت الشركة سبب انخفاض الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض كمية المبيعات نظرا لأعمال الصيانة المجدولة للشركة العالمية للميثانول والشركة العالمية للدايولز وانخفاض في أسعار منتجات الشركة. بالإضافة إلى انخفاض حصة الأرباح من الاستثمار في مشروع مشترك وشركات زميلة حيث جاء ذلك على الرغم من انخفاض أسعار المواد الأولية.