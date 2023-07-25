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بنهاية النصف الأول 2023

انخفاض أرباح “سبكيم” إلى 783.3 مليون ريال

الثلاثاء ٢٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٠ صباحاً
انخفاض أرباح “سبكيم” إلى 783.3 مليون ريال
المواطن - فريق التحرير

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انخفضت أرباح شركة “سبيكم”، إلى 783.3 مليون ريال بنهاية النصف الأول 2023 بنسبة 67 %، مقارنة بأرباح 2342 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2022.

سبب تراجع الأرباح

وأوضحت شركة سبكيم، في بيان لها على “تداول”، أن سبب انخفاض الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى انخفاض في المبيعات نظرا لانخفاض أسعار منتجات الشركة مما ساهم في انخفاض إجمالي الربح وانخفاض حصة الأرباح من الاستثمار في مشروع مشترك وشركات زميلة جاء ذلك على الرغم من انخفاض أسعار المواد الأولية.

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انخفاض كمية المبيعات

كما أرجعت الشركة سبب انخفاض الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض كمية المبيعات نظرا لأعمال الصيانة المجدولة للشركة العالمية للميثانول والشركة العالمية للدايولز وانخفاض في أسعار منتجات الشركة. بالإضافة إلى انخفاض حصة الأرباح من الاستثمار في مشروع مشترك وشركات زميلة حيث جاء ذلك على الرغم من انخفاض أسعار المواد الأولية.

 

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