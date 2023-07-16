Icon

إنقاذ شخص سقط في بئر بالقويعية Icon عشرات القتلى والمفقودين جراء فيضانات كوريا الجنوبية Icon باريس سان جيرمان والنصر يتنافسان لضم ياسين بونو Icon أكثر من 5.8 ملايين مسافر عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة Icon 4 قتلى جراء السيول بشمال شرق أمريكا Icon إيجالو يكشف سبب عدم قدوم ليونيل ميسي إلى الهلال Icon النفط يشهد صيفًا ساخنًا جدًّا بعد تجاوزه 80 دولارًا Icon مقتل شخصين بطلق ناري في بولندا Icon ولي العهد يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس وزراء اليابان Icon ولي العهد يستقبل رئيس الوزراء الياباني في قصر السلام Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السوق
السعودية اليوم
حصاد اليوم
انخفاض أسعار منتجات الزراعة بنسبة 3.6%

انخفاض أسعار الجملة في السعودية بنسبة 1.3 % خلال يونيو

الأحد ١٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠١ صباحاً
انخفاض أسعار الجملة في السعودية بنسبة 1.3 % خلال يونيو
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أوضحت الهيئة العامة للإحصاء أن مؤشر الرقم القياسي لأسعار الجملة في المملكة سجل انخفاضاً بنسبة 1.3% خلال شهر يونيو 2023م مقارنة بنظيره من عام 2022م، مما أدى إلى تسريع الانخفاض في الأسعار التي شوهدت بالفعل في الشهر السابق مايو 2023م حيث كان -1.1%.

أسعار المواد الكيميائية

وُيعزى انخفاض المؤشر بشكل رئيس في شهر يونيو 2023م إلى انخفاض أسعار المواد الكيميائية الأساسية بنسبة – 26.8%.

قد يهمّك أيضاً
لقطات لهطول الأمطار الغزيرة على الباحة

لقطات لهطول الأمطار الغزيرة على الباحة

الهلال يهزم ولفسبرجر النمساوي بهدفين وديًّا

الهلال يهزم ولفسبرجر النمساوي بهدفين وديًّا

السلع القابلة للنقل

وقالت الهيئة إن باب السلع الأخرى القابلة للنقل انخفاضا في أسعاره بنسبة 1.9% نتيجة لانخفاض أسعار منتجات المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 26.8%، وانخفاض أسعار المنتجات الخشبية بنسبة 7.9%.

كما سجل باب منتجات الزراعة وصيد الأسماك انخفاضاً بنسبة 2.0 %؛ متأثراً بانخفاض أسعار منتجات الزراعة بنسبة 3.6%.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 206 ريالات
السوق

انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ...

السوق
الهلال يُقدم عرضًا جديدًا لـ لوكاكو
آخر الاخبار

الهلال يُقدم عرضًا جديدًا لـ لوكاكو

آخر الاخبار
الجوازات تواصل إنهاء إجراءات مغادرة الحجاج عبر منفذ الحديثة
السعودية اليوم

الجوازات تواصل إنهاء إجراءات مغادرة الحجاج عبر...

السعودية اليوم
طبيب تخدير يعترف بنقل عدوى الكبد الوبائي لـ 50 مريضًا بألمانيا
العالم

طبيب تخدير يعترف بنقل عدوى الكبد الوبائي...

العالم
مكة المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة بـ 45 مئوية
السعودية اليوم

مكة المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة بـ...

السعودية اليوم
جيمي فاردي يرفض القدوم لـ دوري روشن
الرياضة

جيمي فاردي يرفض القدوم لـ دوري روشن

الرياضة
إحباط عمليات لترويج وتهريب المخدرات بعسير والمدينة المنورة وتبوك
أخبار أمنية

إحباط عمليات لترويج وتهريب المخدرات بعسير والمدينة...

أخبار أمنية
شقيقة زعيم كوريا الشمالية تتوعد أمريكا بردع نووي ساحق
العالم

شقيقة زعيم كوريا الشمالية تتوعد أمريكا بردع...

العالم