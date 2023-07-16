انخفاض أسعار الجملة في السعودية بنسبة 1.3 % خلال يونيو

أوضحت الهيئة العامة للإحصاء أن مؤشر الرقم القياسي لأسعار الجملة في المملكة سجل انخفاضاً بنسبة 1.3% خلال شهر يونيو 2023م مقارنة بنظيره من عام 2022م، مما أدى إلى تسريع الانخفاض في الأسعار التي شوهدت بالفعل في الشهر السابق مايو 2023م حيث كان -1.1%.

أسعار المواد الكيميائية

وُيعزى انخفاض المؤشر بشكل رئيس في شهر يونيو 2023م إلى انخفاض أسعار المواد الكيميائية الأساسية بنسبة – 26.8%.

السلع القابلة للنقل

وقالت الهيئة إن باب السلع الأخرى القابلة للنقل انخفاضا في أسعاره بنسبة 1.9% نتيجة لانخفاض أسعار منتجات المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 26.8%، وانخفاض أسعار المنتجات الخشبية بنسبة 7.9%.

كما سجل باب منتجات الزراعة وصيد الأسماك انخفاضاً بنسبة 2.0 %؛ متأثراً بانخفاض أسعار منتجات الزراعة بنسبة 3.6%.