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متأثرة بنتائج مخيبة للآمال من شركة إل.في.إم.إتش

انخفاض الأسهم الأوروبية بعد صعود لـ 6 جلسات

الأربعاء ٢٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٥ مساءً
انخفاض الأسهم الأوروبية بعد صعود لـ 6 جلسات
المواطن - فريق التحرير

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انخفضت الأسهم الأوروبية، اليوم الأربعاء، لتقطع بذلك موجة صعود استمرت ست جلسات متأثرة بنتائج مخيبة للآمال من شركة السلع الفاخرة الفرنسية العملاقة (إل.في.إم.إتش) بالإضافة إلى توتر السوق قبل إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) قراره بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق من اليوم.

مؤشرات وأسهم

وفي التفاصيل، انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 بالمئة بعد أن سجل أمس الثلاثاء أطول سلسلة مكاسب له منذ يناير.

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كما تراجع سهم (إل.في.إم.إتش) 5.2 بالمئة ليسجل أكبر خسارة يومية بالنسبة المئوية فيما يقرب من 17 شهرًا بعد نمو مبيعاتها بما يتماشى مع التوقعات.

وسينصب تركيز المستثمرين الآن على مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في الساعة 1800 بتوقيت جرينتش، وربما تكون هذه هي الخطوة الأخيرة في حملته القوية للتشديد النقدي.

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