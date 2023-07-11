انخفاض الرقم القياسي لـ الإنتاج الصناعي بنسبة 1.2% في مايو

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، أن مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي انخفض خلال شهر مايو 2023م بنسبة 1.2 % مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها: “أنه على الرغم من استمرار نشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز في الارتفاع، إلى أن تأثير الانخفاض الذي شهده نشاط التعدين واستغلال المحاجر خلال شهر مايو 2023م قد ساهم بشكل مباشر في انخفاض المؤشر العام بسبب وزنه المرتفع في المؤشر.

أنشطة التعدين واستغلال المحاجر

وبلغت الأهمية النسبية لأنشطة التعدين واستغلال المحاجر، والصناعة التحويلية، وإمدادات الكهرباء والغاز 74.5 % و 22.6 % و 2.9 % على التوالي.

اتجاهات مؤشر الإنتاج الصناعي في نشاط التعدين واستغلال المحاجر تهيمن على الاتجاه العام في الرقم القياسي للإنتاج الصناعي.

حيث تشير نتائج شهر مايو 2023م إلى انخفاض الإنتاج في نشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 5.5 % مقارنة بنفس الشهر من عام 2022م، حيث خفضت المملكة إنتاجها النفطي في شهر مايو من العام الحالي ليصل إلى 9,9مليون برميل يوميا.

نشاط الصناعة التحويلية

ومن جانب آخر فقد استمر نشاط الصناعة التحويلية في الارتفاع حيث ارتفع بنسبة 10.3% كما حقق نشاط إمدادات الكهرباء والغاز ارتفاعا بنسبة 12.0 % وذلك مقارنة بشهر مايو2022م.

هذا وقد أشارت النتائج إلى انخفاض الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي بنسبة 3.1 % مقارنة بشهر أبريل من العام الحالي بتأثير من نشاط التعدين واستغلال المحاجر الذي انخفض بنسبة 4.8% فيما استقر نشاط الصناعة

التحويلية عند مستوى أداء الشهر السابق، وارتفع نشاط إمدادات الكهرباء والغاز بنسبة 11.5 ،% ونظرا لتدني وزن هذا النشاط لم يكن له تأثير كبير على المؤشر.