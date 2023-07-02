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عيار 24 يسجل سعر 231.37 ريال

انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 202 ريال

الأحد ٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٠ صباحاً
انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 202 ريال
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المواطن - فريق التحرير

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شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الأحد، انخفاضاً طفيفاً مقارنة بالأسعار التي سجلتها خلال الأيام الماضية.

أسعار الذهب عيار 21

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 231.37 ريال، أي ما يعادل نحو 61.70 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 212.08 ريال، أي ما يعادل نحو 56.56 دولار.

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أسعار الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 202.44 ريال، أي ما يعادل سعر 53.99 دولار، وعيار 18 وصل إلى 173.52 ريال، أي ما يعادل نحو 46.27 دولار.

أسعار الذهب عالمياً

ووصل سعر الذهب في السوق العالمية اليوم الأحد 2 يوليو 2023 بالتزامن مع نهاية إجازة عيد الأضحى، نحو 1920 دولارا.

 

 

 

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