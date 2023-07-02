انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 202 ريال

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شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الأحد، انخفاضاً طفيفاً مقارنة بالأسعار التي سجلتها خلال الأيام الماضية.
وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 231.37 ريال، أي ما يعادل نحو 61.70 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 212.08 ريال، أي ما يعادل نحو 56.56 دولار.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 202.44 ريال، أي ما يعادل سعر 53.99 دولار، وعيار 18 وصل إلى 173.52 ريال، أي ما يعادل نحو 46.27 دولار.
ووصل سعر الذهب في السوق العالمية اليوم الأحد 2 يوليو 2023 بالتزامن مع نهاية إجازة عيد الأضحى، نحو 1920 دولارا.