انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 202 ريال للجرام

شهدت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الخميس، انخفاضاً طفيفاً مقارنة بالأسعار التي سجلتها خلال الأيام الماضية.

أسعار الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 231.24 ريال، أي ما يعادل نحو 61.67 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 212.86 ريال، أي ما يعادل نحو 56.76 دولار.

أسعار الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 202.34 ريال أي ما يعادل نحو 54.18 دولار، وعيار 18 وصل إلى 202.34 ريال، أي ما يعادل نحو 46.25 دولار.

أسعار الذهب عالمياً

عالمياً، استقرت أسعار الذهب، اليوم الخميس، إذ يترقب المستثمرون مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية التي قد تؤثر على مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، بعد نشر محضر اجتماعه في يونيو الذي دعم توقعات رفع أسعار الفائدة لفترة أطول.

وبحلول الساعة 0241 بتوقيت غرينتش، استقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1918.59 دولار للأونصة، في حين تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1925.00 دولار.