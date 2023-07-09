انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 202 ريال وصول أكثر من 222 ألف حاج إلى المدينة المنورة أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأحد سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على 5 مناطق بيان سعودي فرنسي بشأن التعاون في مجال الطاقة روميلو لوكاكو يرحب بالانتقال إلى الهلال المسجد النبوي يكتظ بالحجاج في أجواء روحانية وإيمانية مدرب لانس ينفي انتقال سيكو فوفانا إلى النصر رياح نشطة وأتربة على مكة وجازان والرياض صباح الغد طقس يوليو يشهد أسخن أسبوع منذ مائة ألف عام
شهدت أسعار الذهب في السعودية ، اليوم الأحد، انخفاضاً طفيفاً مقاربنة بالأسعار التي سجلها خلال الأيام الماضية.
وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 231.97 ريال، أي ما يعادل نحو 61.86 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 212.64 ريال، أي ما يعادل نحو 56.70 دولار.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 202.97 ريال، أي ما يعادل نحو 54.13 دولار، وعيار 18 وصل إلى 173.98 ريال، أي ما يعادل نحو 46.39 دولار.
استقر سعر الذهب عالميًا خلال تعاملات صباح اليوم الأحد في البورصة، لتباع أونصة الذهب بـ 1927 دولارًا وتصل في الشراء 1923 دولارار.