انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 202 ريال

شهدت أسعار الذهب في السعودية ، اليوم الأحد، انخفاضاً طفيفاً مقاربنة بالأسعار التي سجلها خلال الأيام الماضية.

أسعار الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 231.97 ريال، أي ما يعادل نحو 61.86 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 212.64 ريال، أي ما يعادل نحو 56.70 دولار.

أسعار الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 202.97 ريال، أي ما يعادل نحو 54.13 دولار، وعيار 18 وصل إلى 173.98 ريال، أي ما يعادل نحو 46.39 دولار.

سعر الذهب عالميًا

استقر سعر الذهب عالميًا خلال تعاملات صباح اليوم الأحد في البورصة، لتباع أونصة الذهب بـ 1927 دولارًا وتصل في الشراء 1923 دولارار.