Icon

انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 202 ريال Icon وصول أكثر من 222 ألف حاج إلى المدينة المنورة Icon أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأحد Icon سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على 5 مناطق Icon بيان سعودي فرنسي بشأن التعاون في مجال الطاقة Icon روميلو لوكاكو يرحب بالانتقال إلى الهلال Icon المسجد النبوي يكتظ بالحجاج في أجواء روحانية وإيمانية Icon مدرب لانس ينفي انتقال سيكو فوفانا إلى النصر Icon رياح نشطة وأتربة على مكة وجازان والرياض صباح الغد Icon طقس يوليو يشهد أسخن أسبوع منذ مائة ألف عام Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السوق
حصاد اليوم
عيار 24 بسعر 231.97

انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 202 ريال

الأحد ٩ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٢ صباحاً
انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 202 ريال
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

شهدت أسعار الذهب في السعودية ، اليوم الأحد، انخفاضاً طفيفاً مقاربنة بالأسعار التي سجلها خلال الأيام الماضية.

أسعار الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 231.97 ريال، أي ما يعادل نحو 61.86 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 212.64 ريال، أي ما يعادل نحو 56.70 دولار.

قد يهمّك أيضاً
نجم ليستر سيتي مطلوب في دوري روشن

نجم ليستر سيتي مطلوب في دوري روشن

مقتل جندي وانفجار عبوة ناسفة بآلية إسرائيلية بجنين

مقتل جندي وانفجار عبوة ناسفة بآلية إسرائيلية بجنين

أسعار الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 202.97 ريال، أي ما يعادل نحو 54.13 دولار، وعيار 18 وصل إلى 173.98 ريال، أي ما يعادل نحو 46.39 دولار.

سعر الذهب عالميًا

استقر سعر الذهب عالميًا خلال تعاملات صباح اليوم الأحد في البورصة، لتباع أونصة الذهب بـ 1927 دولارًا وتصل في الشراء 1923 دولارار.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تقويم التعليم توضح آلية إعلان نتائج الاختبارات الرقمية والورقية
السعودية اليوم

تقويم التعليم توضح آلية إعلان نتائج الاختبارات...

السعودية اليوم
300 عام شاهدًا على بناء مسجد العفيري بالدرعية
السعودية اليوم

300 عام شاهدًا على بناء مسجد العفيري...

السعودية اليوم
تشكيل مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا
الرياضة

تشكيل مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري...

الرياضة
هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية تعقد 6 جلسات مع رواد الأعمال والحرفيين
السعودية اليوم

هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز...

السعودية اليوم
إطلاق حافلات ذاتية القيادة لأول مرة في موسم حج 1444
السعودية اليوم

إطلاق حافلات ذاتية القيادة لأول مرة في...

السعودية اليوم
ضبط مواطن و11 مخالفًا لنظام الحدود لترويج المخدرات بجازان وعسير
أخبار أمنية

ضبط مواطن و11 مخالفًا لنظام الحدود لترويج...

أخبار أمنية
وكالات أممية: السودان تعيش وضعًا إنسانيًا كارثيًا
العالم

وكالات أممية: السودان تعيش وضعًا إنسانيًا كارثيًا

العالم
الأمير لويس يخطف الأنظار من جده تشارلز بلقطات عفوية
العالم

الأمير لويس يخطف الأنظار من جده تشارلز...

العالم