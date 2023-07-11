انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 203 ريالات

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شهدت أسعار الذهب في السعودية ، اليوم الثلاثاء، انخفاضاً طفيفاً في الأسعار مقاربنة بالأيام الماضية.
وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 232.09 ريال، أي ما يعادل نحو 61.89 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 212.75 ريال، أي ما يعادل نحو 56.73 دولار.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 203.08 ريال، أي ما يعادل نحو 54.15 دولار، وعيار 18 وصل إلى 174.16 ريال، أي ما يعادل نحو 46.44 دولار.
وارتفع سعر الذهب عالميًا خلال تعاملات البورصة صباح اليوم الثلاثاء 11-7-2023، لتباع أونصة الذهب الآن بـ 1926 دولارًا، وتصل إلى 1924 دولارا للشراء.