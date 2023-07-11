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عيار 24 بسعر 232.09 ريال

انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 203 ريالات

الثلاثاء ١١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٤ صباحاً
انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 203 ريالات
المواطن - فريق التحرير

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شهدت أسعار الذهب في السعودية ، اليوم الثلاثاء، انخفاضاً طفيفاً في الأسعار مقاربنة بالأيام الماضية.

أسعار الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 232.09 ريال، أي ما يعادل نحو 61.89 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 212.75 ريال، أي ما يعادل نحو 56.73 دولار.

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أسعار الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 203.08 ريال، أي ما يعادل نحو 54.15 دولار، وعيار 18 وصل إلى 174.16 ريال، أي ما يعادل نحو 46.44 دولار.

أسعار الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا خلال تعاملات البورصة صباح اليوم الثلاثاء 11-7-2023، لتباع أونصة الذهب الآن بـ 1926 دولارًا، وتصل إلى 1924 دولارا للشراء.

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