انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 206 ريالات

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شهدت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الاثنين ، انخفاضاً طفيفاً في الأسعار مقارنة بالأسعار خلال الأيام الماضية.
وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 235.95 ريال، أي ما يعادل نحو 62.92 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 216.28 ريال، أي ما يعادل نحو 57.68 دولار.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 206.45 ريال، أي ما يعادل نحو 55.05 دولار، وعيار 18 وصل إلى 176.96، أي ما يعادل نحو 47.19 دولار.
انخفض سعر الذهب عالميًا بالدولار خلالت تعاملات اليوم الاثنين 31 يوليو 2023 بعد عودة البورصات العالمية للعمل من الإجازة الإسبوعية، ليصل سعر أونصة الذهب الآن بـ 1959 دولارًا للبيع، مقابل 1958 دولارًا للشراء.