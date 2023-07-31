انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 206 ريالات

شهدت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الاثنين ، انخفاضاً طفيفاً في الأسعار مقارنة بالأسعار خلال الأيام الماضية.

أسعار الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 235.95 ريال، أي ما يعادل نحو 62.92 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 216.28 ريال، أي ما يعادل نحو 57.68 دولار.

أسعار الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 206.45 ريال، أي ما يعادل نحو 55.05 دولار، وعيار 18 وصل إلى 176.96، أي ما يعادل نحو 47.19 دولار.

سعر الذهب عالميًا

انخفض سعر الذهب عالميًا بالدولار خلالت تعاملات اليوم الاثنين 31 يوليو 2023 بعد عودة البورصات العالمية للعمل من الإجازة الإسبوعية، ليصل سعر أونصة الذهب الآن بـ 1959 دولارًا للبيع، مقابل 1958 دولارًا للشراء.