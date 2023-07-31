Icon

ارتفاع حركة السفن في موانئ السعودية بنسبة 8% Icon وظائف إدارية شاغرة في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني Icon السعودية تفخر وتواصل العمل لاستمرار السلام والاستقرار في ربوع العالم Icon الموارد البشرية تطرح البرنامج التدريبي جدير لحديثي التخرج Icon نمو الاقتصاد السعودي بـ 1.1% في الربع الثاني 2023 Icon المواهب موجودة وبكثرة في بلادنا فلنعمل على صناعة نجوم جدد Icon استمرار أمطار عسير وجازان حتى الـ 10 مساءً Icon حرارة الأحساء تلامس الـ 50 والرياض عند 48 Icon “إكسترا” توزع 120 مليون ريال أرباحاً للنصف الأول Icon أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الاثنين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السوق
حصاد اليوم
عيار 24 بسعر 235.95 ريال

انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 206 ريالات

الإثنين ٣١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٤ صباحاً
انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 206 ريالات
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

شهدت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الاثنين ، انخفاضاً طفيفاً في الأسعار مقارنة بالأسعار خلال الأيام الماضية.

أسعار الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 235.95 ريال، أي ما يعادل نحو 62.92 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 216.28 ريال، أي ما يعادل نحو 57.68 دولار.

قد يهمّك أيضاً
أبرز أرقام مالكوم قبل الانتقال للهلال

أبرز أرقام مالكوم قبل الانتقال للهلال

المدرب علي العبيد يروي تفاصيل مأساة وفاة 4 من أطفاله اختناقًا جراء حريق

المدرب علي العبيد يروي تفاصيل مأساة وفاة 4 من أطفاله اختناقًا جراء...

أسعار الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 206.45 ريال، أي ما يعادل نحو 55.05 دولار، وعيار 18 وصل إلى 176.96، أي ما يعادل نحو 47.19 دولار.

سعر الذهب عالميًا

انخفض سعر الذهب عالميًا بالدولار خلالت تعاملات اليوم الاثنين 31 يوليو 2023 بعد عودة البورصات العالمية للعمل من الإجازة الإسبوعية، ليصل سعر أونصة الذهب الآن بـ 1959 دولارًا للبيع، مقابل 1958 دولارًا للشراء.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم للعام الجامعي 1445هـ
أخبار رئيسية

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم...

أخبار رئيسية
ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا
الرياضة

ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا

الرياضة
استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان
السعودية اليوم

استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول...

السعودية اليوم
قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات
العالم

قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات

العالم
إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة والهرسك لمدة 3 أشهر
السعودية اليوم

إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة...

السعودية اليوم
معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج التدريبي لتشغيل مترو الرياض
السعودية اليوم

معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج...

السعودية اليوم
السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم مناقب السعودية
السعودية اليوم

السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم...

السعودية اليوم
أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي
العالم

أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي

العالم