انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 24 بسعر 236 ريالاً

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شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم السبت، انخفاضاً طفيفاً في الأسعار مقارنة بالأسعار خلال الأيام الماضية.
وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 236.31 ريال، أي ما يعادل نحو 63.02 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 216.62 ريال، أي ما يعادل نحو 57.76 دولار.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 206.77 ريال، أي ما يعادل نحو 55.14 دولار، وعيار 18 وصل إلى 177.23، أي ما يعادل نحو 47.26 دولار.
أما عن أسعار الذهب عالميًا، فقد سجلت الأوقية عيار 24 اليوم 22 يوليو 2023، نحو 1962 دولارًا أمريكيًا.