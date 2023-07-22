Icon

الأرصاد تحذر من موجة حرٍّ شديدة تضرب الرياض والشرقية Icon الجمهور يترقب الإعلان الرسمي عن صفقة أليكس تيليس Icon السعودية تدين خطاب الكراهية والتطرف بجميع أنواعه وأشكاله Icon هزيمة كروز أزول ضد إنتر ميامي في أول ظهور لميسي Icon انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 24 بسعر 236 ريالاً Icon أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها اليوم السبت Icon وظائف شاغرة لدى الخطوط القطرية Icon وظائف شاغرة للجنسين في مشروع القدية Icon وظائف شاغرة للجنسين في برنامج التأهيل والإحلال Icon وظائف شاغرة بمجموعة العليان في 4 مدن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السوق
حصاد اليوم
عيار 21 بسعر 206.77 ريال

انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 24 بسعر 236 ريالاً

السبت ٢٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٩ صباحاً
انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 24 بسعر 236 ريالاً
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم السبت، انخفاضاً طفيفاً في الأسعار مقارنة بالأسعار خلال الأيام الماضية.

أسعار الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 236.31 ريال، أي ما يعادل نحو 63.02 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 216.62 ريال، أي ما يعادل نحو 57.76 دولار.

قد يهمّك أيضاً
رئيس جنوب إفريقيا: اعتقال بوتين خلال قمة بريكس بمثابة إعلان حرب

رئيس جنوب إفريقيا: اعتقال بوتين خلال قمة بريكس بمثابة إعلان حرب

الهلال يخسر ودية دينامو كييف بهدف

الهلال يخسر ودية دينامو كييف بهدف

أسعار الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 206.77 ريال، أي ما يعادل نحو 55.14 دولار، وعيار 18 وصل إلى 177.23، أي ما يعادل نحو 47.26 دولار.

أسعار الذهب عالميًا

أما عن أسعار الذهب عالميًا، فقد سجلت الأوقية عيار 24 اليوم 22 يوليو 2023، نحو 1962 دولارًا أمريكيًا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

كارثة في إسبانيا بسبب الحر
العالم

كارثة في إسبانيا بسبب الحر

العالم
سحب رعدية ورياح نشطة وأتربة على 8 مناطق
السعودية اليوم

سحب رعدية ورياح نشطة وأتربة على 8...

السعودية اليوم
استدعاء 3067 مركبة كيا خشية نشوب حريق
السعودية اليوم

استدعاء 3067 مركبة كيا خشية نشوب حريق

السعودية اليوم
المركزي السعودي يمنح شركة جديدة تصريحًا بممارسة نشاط الدفع الآجل
السعودية اليوم

المركزي السعودي يمنح شركة جديدة تصريحًا بممارسة...

السعودية اليوم
تعذيب أطفال بطريقة وحشيّة في حضانة بلبنان
العالم

تعذيب أطفال بطريقة وحشيّة في حضانة بلبنان

العالم
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم السبت
السوق

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم السبت

السوق
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم السبت
السوق

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم السبت

السوق
الهلال يسعى لضم رافينيا
الرياضة

الهلال يسعى لضم رافينيا

الرياضة