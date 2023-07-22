انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 24 بسعر 236 ريالاً

شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم السبت، انخفاضاً طفيفاً في الأسعار مقارنة بالأسعار خلال الأيام الماضية.

أسعار الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 236.31 ريال، أي ما يعادل نحو 63.02 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 216.62 ريال، أي ما يعادل نحو 57.76 دولار.

أسعار الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 206.77 ريال، أي ما يعادل نحو 55.14 دولار، وعيار 18 وصل إلى 177.23، أي ما يعادل نحو 47.26 دولار.

أسعار الذهب عالميًا

أما عن أسعار الذهب عالميًا، فقد سجلت الأوقية عيار 24 اليوم 22 يوليو 2023، نحو 1962 دولارًا أمريكيًا.